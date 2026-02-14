Ранее прокуратура запросила для Ле Пен 4 года лишения свободы (из них 3 года условно и 1 год под домашним арестом с электронным браслетом), а также штрафа 100 тысяч евро и, главное, запрета на избрание на 5 лет. При этом, в отличие от прокуроров в первой инстанции, их коллеги в апелляции попросили не применять «немедленное исполнение» этого запрета.

Тем не менее, если суд не отменит его совсем, или хотя бы не снизит до 2 лет, это будет означать, что Ле Пен не сможет принять участие в президентских выборах-2027. Сама она уже дала понять в интервью в конце минувшего года, что в случае неблагоприятного для нее приговора Апелляционного суда откажется от выдвижения, не дожидаясь приговора в следующей и последней инстанции — Кассационном суде.

И это несмотря на то, что на минувшей неделе Реми Эйтц, генеральный прокурор при Кассационном суде, заявил в эфире BFMTV, что если Ле Пен подаст кассационную жалобу, то дело будет рассмотрено «до президентских выборов». Он также заверил, что дело не является «политическим».

Ранее первый председатель Кассационного суда Кристоф Сулар заявил, что его инстанция «постарается, насколько возможно, рассмотреть дело достаточно быстро». По данным издания Mediapart, высшая судебная инстанция может вынести решение в январе 2027 года — за несколько месяцев до первого тура президентских выборов, который должен пройти в апреле.

Однако Марин Ле Пен считает такой график слишком сжатым для спокойного ведения кампании.

«Мадам Ле Пен сказала, что примет свое решение (об участии в выборах) по итогам вашего решения, и я это подтверждаю», — сказал суду один из адвокатов политика, мэтр Босселю. Отметив, что не хочет таким образом «оказывать влияние на приговор», подчеркнул тем не менее: «Ваше решение будет для нее последним».