Использовать новые аппараты планируют в Токио и Осаке на коротких туристических маршрутах.

Бразильская компания Eve Air Mobility, которая входит в группу Embraer и разрабатывает электрические аппараты вертикального взлёта и посадки, объявила о продаже двух таких машин японской компании AirX. AirX – это токийская компания, которая организует вертолётные перелёты для частных и корпоративных клиентов. Она также выполняет туристические обзорные полёты и чартерные рейсы по десяткам маршрутов по всей Японии.

Теперь компания планирует постепенно внедрять электрические аппараты нового типа. Контракт предусматривает возможность расширения - AirX сможет заказать еще 50 машин, если решит увеличить парк.

Использовать новые аппараты планируют в Токио и Осаке на коротких туристических маршрутах. Аппараты будут работать в качестве воздушного такси, перевозя туристов на небольшие расстояния в местах, где по земле добираться долго.

Для Eve это первая сделка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В эти дни Embraer и её дочерняя компания участвуют в Singapore Airshow – одной из крупнейших международных авиационных выставок.

«Мы рады сотрудничеству с Eve Air Mobility и намерены вместе вывести на японский рынок транспорт нового поколения», – заявил основатель и генеральный директор AirX Киваму Тэдзука в официальном сообщении о заключении соглашения.

По его словам, партнёрство подтверждает курс компании на развитие экологичных и технологичных решений. Кроме того, AirX рассчитывает укрепить свои позиции на «формирующемся рынке городской воздушной мобильности»

После объявления о сделке акции Eve на бразильской бирже перестали снижаться. Новость о новом контракте поддержала интерес инвесторов и остановила спад.