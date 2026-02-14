Baltijas balss logotype
Женщина, чтобы зимой не остаться без воды, использовала свой особый «метод», и чуть не осталась без дома

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина, чтобы зимой не остаться без воды, использовала свой особый «метод», и чуть не осталась без дома
ФОТО: скриншот видео TV3

В Болдерае одна женщина пыталась не остаться в своем доме без воды из-за замерзших труб, поэтому по ночам, когда ударяли самые сильные морозы, грела их пламенем свечи. Вероятно, этот метод не раз оказывался успешным, однако открытый и оставленный без присмотра огонь в какой-то момент причинил гораздо больший ущерб, чем замерзшая сантехника.

Закрывать выгоревшие и проломленные отверстия в стене дома прибыли представители “Rīgas namu pārvaldnieks”. Материалов, чтобы заделать и протекающую крышу, с собой у них не было, однако рабочие осмотрели повреждения и поняли, что необходимо, чтобы хоть немного защитить здание в зимнюю стужу до начала ремонтных работ, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сейчас в доме, вероятно, холодно, а вещи закоптились, поэтому саму хозяйку застать не удалось. Во дворе журналисты “Degpunktā” пообщались с соседкой, которая ночью проснулась от громких хлопков: “Пошла посмотреть, а там уже было много дыма. Начала лить воду, потом вызвали пожарных. (DP: Она сначала сама тушила?) Да, лила воду”.

Женщину осмотрели медики, волнение из-за случившегося было значительным, однако в больницу ее не увезли. Причина происшествия оказалась весьма простой. Хозяйка дома хотела уберечь водопроводные трубы от замерзания, поэтому оставила рядом с ними зажженную свечу.

“(DP: Повезло, что она проснулась.) Да, и соседям тоже повезло, что не пострадали. Иначе весь дом мог сгореть, и она сама могла погибнуть в дыму. Но она спала в другой комнате, там у нее двери были закрыты. А здесь у нее ванна, туалет. И там, чтобы трубы не замерзли, она поставила свечу. Не знаю как, может, слишком близко к чему-то поставила или что-то еще”, — говорит соседка.

Греть трубы свечой, особенно ночью, когда открытое пламя остается без присмотра, — неразумно, и спасатели призывают оценивать риски. Сантехнику, возможно, удастся уберечь, но можно остаться без крыши над головой.

Оставить комментарий

Видео