Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В прошлом году за незаконное пересечение границы были задержаны 423 человека 0 91

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.02.2026
LETA
Изображение к статье: В прошлом году за незаконное пересечение границы были задержаны 423 человека
ФОТО: LETA

В прошлом году за незаконное пересечение границы Латвии были задержаны 423 человека, что на 211 нарушителей больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Государственной пограничной охраны (ГПО).

Большинство нарушителей было задержано за незаконное пересечение так называемой зеленой границы, а остальные пытались въехать в страну по поддельным въездным документам.

В прошлом году зарегистрировано 1473 запроса на предоставление убежища, что на 434 больше, чем в 2024 году. 2952 гражданам третьих стран было отказано во въезде - это немного меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось ранее, правительство продлило режим усиленной охраны на латвийско-белорусской границе до 30 июня текущего года. Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По соображениям гуманности в Латвии был принят 31 нелегальный мигрант. В 2024 году было зарегистрировано 5388 попыток незаконного проникновения в страну, а по соображениям гуманности приняты 26 человек.

Читайте нас также:
#Латвия #миграция #беженцы #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео