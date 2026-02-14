В прошлом году за незаконное пересечение границы Латвии были задержаны 423 человека, что на 211 нарушителей больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Государственной пограничной охраны (ГПО).

Большинство нарушителей было задержано за незаконное пересечение так называемой зеленой границы, а остальные пытались въехать в страну по поддельным въездным документам.

В прошлом году зарегистрировано 1473 запроса на предоставление убежища, что на 434 больше, чем в 2024 году. 2952 гражданам третьих стран было отказано во въезде - это немного меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось ранее, правительство продлило режим усиленной охраны на латвийско-белорусской границе до 30 июня текущего года. Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По соображениям гуманности в Латвии был принят 31 нелегальный мигрант. В 2024 году было зарегистрировано 5388 попыток незаконного проникновения в страну, а по соображениям гуманности приняты 26 человек.