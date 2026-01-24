24 января в православных храмах отмечают память преподобного Феодосия Великого, который жил в V-VI веках, а также других святых с этим именем. В народном календаре этот день известен как Федосеев день или Федосей Весняк. В прошлом в это время люди старались оставаться дома, угощая друг друга пирогами и чаем.

24 января православные верующие почитают Феодосия Великого — императора, который жил в V-VI веках. Он стал известен как основатель общежительных монастырей, больниц и приютов для бедных, а также как борец с язычеством.

В этот день также вспоминают раннехристианских святых — преподобных Феодосия Киновиарха, Феодосия Атиохийского и мученика Феодосия Сирмирского.

Народный календарь: Федосеев день

Народный праздник, посвященный Феодосию Великому и другим святым, отмечался с особым уважением. Обычно в это время стояли сильные морозы, что заставляло людей оставаться дома. Однако это было не единственной причиной.

Федосеев день, также известный как «Федосей Весняк» или просто «Федосей», считался временем, когда нечистая сила могла разгуливать по земле, вылезая из подземелья во время Святок. Наши предки верили, что злые духи ищут жертв.

Что делать в Федосеев день

В старину Федосеев день начинали с молебна в храме. У Феодосия Великого и других святых просили помощи в семейных делах, воспитании детей и исцелении от болезней.

Вернувшись домой, крестьяне растапливали печи и собирались в больших компаниях, чтобы обсудить повседневные дела. Женщины занимались рукоделием, а мужчины обсуждали предстоящие полевые работы — зима уже готовилась уступить место весне.

Молодежь делилась смешными историями, ведь когда за окном бродит нечисть, самое время развлекаться небылицами.

Ближе к вечеру пили чай из лесных ягод с вареньем, а более обеспеченные люди добавляли мед. Со временем сложилась традиция завершать вечер Федосеева дня чаепитием, считая, что чай, выпитый в этот день, защитит от простуд и других болезней.

«А мы без чая скучаем», «Выпей чайку — забудешь тоску», «Береги в доме добро, а в чае тепло» — эти пословицы пришли к нам из далекого прошлого.

Главным угощением Федосеева дня считался пирог с начинкой из зелени, собранной летом. Такая выпечка укрепляет здоровье и придает силы.

Существовал также обряд, пришедший из языческих времен. Чтобы защитить себя от недугов, брали старый башмак и вешали его на дерево недалеко от дома, произнося: «Как никому не нужен этот старый башмак, так чтобы и врагам моим не было до меня дела. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Федосеев день: народные приметы

Хотя люди радовались приближающемуся концу зимы, оттепель в Федосеев день считалась плохим знаком. По опыту знали, что такая погода может негативно сказаться на урожае.

Погодные условия в Федосеев день предсказывали, каким будет ноябрь. Существуют и другие приметы, связанные с Федосеем Весняком. Например, теплая погода предвещала раннюю весну и обильные дожди. «Бойся январской весны — худая зима живуча», «Теплые дни января добром не отзываются», — так думали наши предки.

Федосеев день: что нельзя делать

В Федосеев день нельзя мерзнуть, так как холод может негативно сказаться на здоровье. Если болезнь «прилипнет» в этот день, избавиться от нее будет сложно. Также запрещается:

Отправляться в одиночку в лес — есть риск заблудиться и не вернуться домой.

Ходить в грязной, неопрятной одежде — это притягивает негатив, болезни и темные силы.

Менять работу или место жительства — все перемены принесут неудачи.

Стричь ногти или волосы — укоротить жизнь.

Давать в долг — к денежным проблемам на несколько месяцев вперед.

Спорить с близкими — к ухудшению отношений на длительный срок.

Подолгу смотреться в зеркало — к неприятностям, связанным с внешностью.

Одним из важных запретов было следить за черными кошками. Наши предки старались, чтобы в Федосеев день даже калитки во двор были плотно закрыты, так как черные кошки ассоциировались с темными силами.