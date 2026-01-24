Лосось можно готовить по-разному, но запекание его в медово-соевом соусе с грибами шиитаке и подача на рисовой подушке придаст блюду яркий азиатский акцент.

Для создания этого блюда потребуется всего 35 минут.

Рецепт на 4 порции

Ингредиенты:

4 ст. л. рисового или винного уксуса

2 ч. л. кунжутного масла

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. меда

3 ч. л. острого кетчупа

1 ст. л. горчицы

1 филе лосося

200 г грибов шиитаке (можно использовать шампиньоны)

1 большой красный болгарский перец

1 большой пучок зеленого лука

2 пакета жасминового риса быстрого приготовления

Приготовление:

Разогрейте духовку до 240°C. В миске смешайте 3 столовые ложки уксуса, 1 столовую ложку кунжутного масла, соевый соус, мед, кетчуп и горчицу, тщательно взбейте. Отложите 1/2 чашки соуса в сторону.

На большой противень, выстланный бумагой для выпечки, положите лосося кожей вниз, добавив немного масла, и намажьте 2 ложками соевой смеси. Выпекайте рыбу в течение 8 минут.

Грибы тщательно промойте и нарежьте, затем смешайте с нарезанным полосками перцем и луком, добавив 1 ложку соевой смеси. Выложите овощи и грибы на противень вокруг рыбы и снова смажьте лосося оставшимся соусом. Выпекайте еще 10 минут или чуть дольше, пока грибы и овощи не станут мягкими.

Приготовьте рис согласно инструкции на упаковке. Перемешайте его с оставшейся 1 столовой ложкой уксуса и кунжутного масла, добавьте соль и перец по вкусу, затем выложите в отдельную посуду.

Выложите грибы и овощи на блюдо. Аккуратно достаньте рыбу с помощью двух лопаток, чтобы не повредить кожу, и разместите ее сверху гарнира. Посыпьте семенами кунжута. Подавайте с рисом и оставшимся соусом.

Источник: 1001sovet