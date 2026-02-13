Романтический ужин — идеальный способ отметить День святого Валентина. Для этого вовсе не обязательно посещать ресторан. В уютной домашней атмосфере вы сможете порадовать своего любимого человека кулинарным шедевром.
Ключевым моментом является правильный выбор блюд. «Информатор» предложит вам простые и вкусные рецепты. Не забудьте также о создании атмосферы — свечи, приглушенный свет, расслабляющая музыка и красиво оформленный стол сделают вечер незабываемым.
Курица, жареная в томатном соусе
Ингредиенты на 2 порции:
2 куриных филе;
2 помидора;
100 мл сухого белого вина;
1 зубчик чеснока;
250 мл бульона;
40 г оливок;
растительное масло для жарки;
пучок базилика;
перец и соль по вкусу.
Приготовление:
1. Куриные филе промыть и обсушить. Разрезать вдоль, но не до конца, распластать на разделочной доске и вырезать по форме сердца. Приправить курицу перцем и солью, обжарить на сковороде до готовности (до золотистой корочки). Накрыть крышкой и оставить в тепле.
2. Помидоры сделать надрезы крест-накрест, опустить в кипяток и снять кожицу. Мякоть нарезать мелко. Чеснок очистить и также нарезать. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить чеснок в течение 1 минуты, затем добавить помидоры и готовить до выпаривания сока. Влить вино, дождаться его выпаривания, затем добавить бульон и готовить еще 20 минут.
3. Базилик промыть, обсушить и мелко нарезать. Оливки нарезать мелко. Добавить базилик и оливки в соус, готовить еще 15 минут. На тарелку вылить соус, сверху выложить куриную грудку и украсить веточкой базилика.
Запеканка из творога с белым шоколадом
Ингредиенты:
250 г творога;
150 г жирной сметаны;
100 г белого шоколада;
50 г сахара;
3 яйца;
3 ст. л. крахмала.
Приготовление:
В миске взбить яйца с сахаром до пышной массы. Осторожно добавить творог, сметану и крахмал, взбить до однородности.
Белый шоколад растопить на водяной бане и влить в творожную массу, тщательно перемешать.
Форму смазать сливочным маслом и выложить творожную массу. Разогреть духовку до +180°C и выпекать 30 минут. По желанию украсить ягодами и веточкой мяты перед подачей.
Глинтвейн с фруктами и медом
(Алкогольный)
Ингредиенты:
вино — 750 мл;
Для классического рецепта лучше использовать красное сухое или полусухое вино. Не стоит брать дорогие вина, так как фрукты и специи могут испортить их вкус.
вода — 250 мл;
мед — 130-150 мл;
апельсин — 1 шт;
яблоки — 2 шт;
корица — 3 палочки;
гвоздика — 6-10 бутонов;
душистый перец — 3-5 горошин;
имбирь — 1 г.
Приготовление:
Фрукты нарезать дольками, все ингредиенты поместить в кастрюлю с водой. Довести до кипения, немного подавить, снять с огня и дать настояться. Затем влить вино, перемешать и нагреть до 70 градусов. Кипятить нельзя, как только появится пар — выключить.
Важно: не нагревать вино выше 80 градусов. Мед добавлять после настаивания, так как при температуре выше 60 градусов он теряет свои полезные свойства.
Рекомендуется использовать целые специи, а не молотые, так как последние делают глинтвейн мутным, и его будет сложнее отфильтровать.
