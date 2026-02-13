Романтический ужин — идеальный способ отметить День святого Валентина. Для этого вовсе не обязательно посещать ресторан. В уютной домашней атмосфере вы сможете порадовать своего любимого человека кулинарным шедевром.

Ключевым моментом является правильный выбор блюд. «Информатор» предложит вам простые и вкусные рецепты. Не забудьте также о создании атмосферы — свечи, приглушенный свет, расслабляющая музыка и красиво оформленный стол сделают вечер незабываемым.

Курица, жареная в томатном соусе

Ингредиенты на 2 порции:

2 куриных филе;

2 помидора;

100 мл сухого белого вина;

1 зубчик чеснока;

250 мл бульона;

40 г оливок;

растительное масло для жарки;

пучок базилика;

перец и соль по вкусу.

Приготовление:

1. Куриные филе промыть и обсушить. Разрезать вдоль, но не до конца, распластать на разделочной доске и вырезать по форме сердца. Приправить курицу перцем и солью, обжарить на сковороде до готовности (до золотистой корочки). Накрыть крышкой и оставить в тепле.

2. Помидоры сделать надрезы крест-накрест, опустить в кипяток и снять кожицу. Мякоть нарезать мелко. Чеснок очистить и также нарезать. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить чеснок в течение 1 минуты, затем добавить помидоры и готовить до выпаривания сока. Влить вино, дождаться его выпаривания, затем добавить бульон и готовить еще 20 минут.

3. Базилик промыть, обсушить и мелко нарезать. Оливки нарезать мелко. Добавить базилик и оливки в соус, готовить еще 15 минут. На тарелку вылить соус, сверху выложить куриную грудку и украсить веточкой базилика.

Запеканка из творога с белым шоколадом

Ингредиенты:

250 г творога;

150 г жирной сметаны;

100 г белого шоколада;

50 г сахара;

3 яйца;

3 ст. л. крахмала.

Приготовление:

В миске взбить яйца с сахаром до пышной массы. Осторожно добавить творог, сметану и крахмал, взбить до однородности.

Белый шоколад растопить на водяной бане и влить в творожную массу, тщательно перемешать.

Форму смазать сливочным маслом и выложить творожную массу. Разогреть духовку до +180°C и выпекать 30 минут. По желанию украсить ягодами и веточкой мяты перед подачей.

Глинтвейн с фруктами и медом

(Алкогольный)

Ингредиенты:

вино — 750 мл;

Для классического рецепта лучше использовать красное сухое или полусухое вино. Не стоит брать дорогие вина, так как фрукты и специи могут испортить их вкус.

вода — 250 мл;

мед — 130-150 мл;

апельсин — 1 шт;

яблоки — 2 шт;

корица — 3 палочки;

гвоздика — 6-10 бутонов;

душистый перец — 3-5 горошин;

имбирь — 1 г.

Приготовление:

Фрукты нарезать дольками, все ингредиенты поместить в кастрюлю с водой. Довести до кипения, немного подавить, снять с огня и дать настояться. Затем влить вино, перемешать и нагреть до 70 градусов. Кипятить нельзя, как только появится пар — выключить.

Важно: не нагревать вино выше 80 градусов. Мед добавлять после настаивания, так как при температуре выше 60 градусов он теряет свои полезные свойства.

Рекомендуется использовать целые специи, а не молотые, так как последние делают глинтвейн мутным, и его будет сложнее отфильтровать.