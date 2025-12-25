Листопад является адаптацией деревьев к неблагоприятным условиям, особенно к холодам. Листья, даже в морозные дни, испаряли бы такое количество воды, что корни не смогли бы извлекать её из замёрзшей почвы. Более того, поднимающаяся влага могла бы замерзнуть в стволе, что привело бы к его разрушению.

Хвоя испаряет примерно в десять раз меньше влаги по сравнению с листьями. Поэтому большинство хвойных деревьев не сбрасывают иголки, а обновляют их на протяжении нескольких лет.

Желтеет лишь небольшая часть хвои, которая готова опасть, поэтому в любой момент дерево остаётся практически полностью зелёным.