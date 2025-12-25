Baltijas balss logotype
Россия хочет построить АЭС на Луне: когда планируют реализовать амбициозные планы 1 188

Техно
Дата публикации: 25.12.2025
Focus
Россия намерена разместить атомную электростанцию на Луне. Ее хотят построить для обеспечения своей лунной программы, а также для питания совместной российско-китайской исследовательской станции.

Китай и РФ имеют целью как можно скорее исследовать Луну. Об этом говорится в материале Reuters.

Отмечается, что амбиции России потерпели огромный удар в августе 2023 года, когда беспилотная миссия "Луна-25" врезалась в поверхность Луны при попытке посадки. В то же время Илон Маск достиг успеха в покорении космоса.

О намерениях строить электростанцию заявил "Роскосмос", который хочет построить ее до 2036-го года. Соответствующий контракт на работу уже был подписан с одной из компаний. В то же время в сообщении говорится, что среди участников проекта будет российская государственная ядерная корпорация "Росатом" и Курчатовский институт, который специализируется на ядерных исследованиях.

Ожидается, что станция будет использоваться для питания луноходов, обсерватории и инфраструктуры совместной российско-китайской международной лунной исследовательской станции. Он должен стать шагом к созданию полноценной лунной станции.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов еще в июне говорил, что целями корпорации является размещение атомной электростанции на Луне и исследование Венеры.

США намерены построить ядерный реактор на Луне

Россия не единственная страна, которая планирует строительство электростанции на Луне. Еще в августе 2025-го года NASA выступила с заявлением о намерении разместить ядерный реактор на Луне до первого квартала 2030-го года.

Более того, министр транспорта США Шон Даффи прямо признал, что инициатива по размещению ядерного реактора является элементом гонки с Китаем за исследование Луны.

По его словам, Соединенные Штаты отстают в гонке. Зато наличие источника электроэнергии важно для поддержания жизни на Луне, откуда люди смогут добраться до Марса.

Можно ли строить АЭС на Луне?

По данным Reuters, хотя международные правила запрещают размещение и использование ядерного оружия в космосе, запрета на размещение источников ядерной энергии нет. Впрочем нужно будет придерживаться определенных правил.

Аналитики прогнозируют, что исследование Луны может стать новым этапом "золотой лихорадки": по оценкам NASA на поверхности спутника Земли находятся миллионы тонн гелия-3, изотопа гелия, который редко встречается на Земле. А исследование Boeing обнаружило на Луне редкоземельные металлы, используемые в смартфонах, компьютерах и передовых технологиях, в частности скандий, иттрий и 15 лантаноидов.

Фокус

#NASA #космос #энергетика #луна #астрономия #Китай #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Добрый
    26-го декабря

    Новый рашистский анекдот.

    0
    0

