Огонь с древних времен олицетворял праздник. Для наших предков он служил надежной защитой от мрака, ведь тепло костра создавало преграду для злых духов.

В христианской традиции рождественские свечи символизируют самого Христа: они указывают на Свет мира, как сам Иисус себя описывал. Свеча освещает путь человека, придавая ясность жизни и становясь символом триумфа света над тьмой. Традиция зажигать свечи на Рождество приносит в дом благодать.

Ранее люди оставляли зажженные свечи в окнах: те, кто шли в темноте за своей звездой, могли ориентироваться по ним и не сбиться с пути, даже если звезда на время скрывалась в тумане.

Свеча — вечный спутник человека, символизирующий человеческую душу. Она приносит тепло в дом и создает атмосферу праздника.