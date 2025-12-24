Baltijas balss logotype
Почему на Рождество принято зажигать свечи? 0 216

Дом и сад
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему на Рождество принято зажигать свечи?

Огонь с древних времен олицетворял праздник. Для наших предков он служил надежной защитой от мрака, ведь тепло костра создавало преграду для злых духов.

 

В христианской традиции рождественские свечи символизируют самого Христа: они указывают на Свет мира, как сам Иисус себя описывал. Свеча освещает путь человека, придавая ясность жизни и становясь символом триумфа света над тьмой. Традиция зажигать свечи на Рождество приносит в дом благодать.

Ранее люди оставляли зажженные свечи в окнах: те, кто шли в темноте за своей звездой, могли ориентироваться по ним и не сбиться с пути, даже если звезда на время скрывалась в тумане.

Свеча — вечный спутник человека, символизирующий человеческую душу. Она приносит тепло в дом и создает атмосферу праздника.

Оставить комментарий

