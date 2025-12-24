Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как вежливо попросить свекровь не приходить в 8 утра по выходным? 0 252

Дом и сад
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как вежливо попросить свекровь не приходить в 8 утра по выходным?

Несколько лет назад у мужа скончался отец, и теперь каждое утро по выходным свекровь приходит к нам с намерением помочь в стирке, готовке и уборке. В 8 часов утра! В выходные хочется расслабиться, насладиться кофе в постели, но вместо этого нас ждет свекровь с желанием помочь...

 

Понимание поведения свекрови не вызывает сомнений: она осталась одна и по привычке стремится заботиться о ком-то, ухаживая за вами. Кроме того, проявляя заботу, она ощущает свою значимость и важность в вашей жизни.

Ваше стремление провести выходные так, как вам хочется, также вполне оправдано. Обсудите с ней возможные изменения в способах проявления этой заботы: например, вы можете в пятницу вечером отвезти внуков к свекрови, а забрать их в субботу или воскресенье вечером.

Также можно оставить прежний вариант, но попросить свекровь приходить не в 8 утра, а, к примеру, после обеда.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Угроза здоровью от благовоний: миф или реальность?
Изображение к статье: Философия У-вэй: как получить выгоду от бездействия
Изображение к статье: Почему засыпание перед телевизором может быть вредным для здоровья?
Изображение к статье: Как бенгальцы изменили наш мир?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео