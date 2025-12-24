Несколько лет назад у мужа скончался отец, и теперь каждое утро по выходным свекровь приходит к нам с намерением помочь в стирке, готовке и уборке. В 8 часов утра! В выходные хочется расслабиться, насладиться кофе в постели, но вместо этого нас ждет свекровь с желанием помочь...

Понимание поведения свекрови не вызывает сомнений: она осталась одна и по привычке стремится заботиться о ком-то, ухаживая за вами. Кроме того, проявляя заботу, она ощущает свою значимость и важность в вашей жизни.

Ваше стремление провести выходные так, как вам хочется, также вполне оправдано. Обсудите с ней возможные изменения в способах проявления этой заботы: например, вы можете в пятницу вечером отвезти внуков к свекрови, а забрать их в субботу или воскресенье вечером.

Также можно оставить прежний вариант, но попросить свекровь приходить не в 8 утра, а, к примеру, после обеда.