Я заметил, что стал быстрее уставать на работе и с трудом приступаю к задачам... Это просто лень или что-то более серьезное?

Согласно толковому словарю Даля, лень определяется как «нежелание трудиться, отвращение к работе», однако в психологии это понятие не рассматривается как чувство или черта характера.

Психолог Марина ПАВЛЮЧЕНКО поясняет: «Лень как таковая не существует — есть усталость или состояние апатии, а также агрессия, которая может проявляться в нежелании что-либо делать.»

Концепция «лени» затрудняет понимание собственных эмоций и мониторинг физического состояния. Возможно, вы просто устали и не позволяете себе отдохнуть? В таком случае лень может быть естественным стремлением организма к восстановлению. Или, возможно, работа перестала вас интересовать?»