Больше снега — больше урожая: советы для дачников

Дом и сад
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Больше снега — больше урожая: советы для дачников

Снег является настоящим сокровищем для садоводов. В последние годы, из-за изменения климата, овощные культуры летом сталкиваются с нехваткой влаги в почве. Поэтому важно накопить как можно больше снега на своем участке зимой.

 

Особенно в этом нуждаются зимние посадки лука-овсюжки, чеснока и многолетних растений, таких как майоран, котовник, ревень и эстрагон. Не забывайте зимой навещать свой участок, чтобы проверить, как чувствуют себя эти культуры, и достаточно ли снега на них.

Чтобы задержать снег, если он уже выпал на вашем участке, рассыпьте на грядки лапник, хворост или установите специальные щиты. После сильного снегопада не забудьте стряхнуть снег с плодовых деревьев. Для крупных деревьев удобно использовать жерди, обернутые мешковиной, чтобы не повредить кору.

Также обратите внимание на наличие мышиных следов на снегу. Если вы их заметите, притопчите снег в этих местах, чтобы нарушить мышиные проходы и предотвратить повреждения. Иногда после оттепелей на снегу образуется плотная корка — наледь, через которую плохо проходит воздух. Ее необходимо разрушать, чтобы растения не задохнулись.

