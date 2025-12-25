С приближением Нового года многие ощущают нарастающее напряжение, ускорение времени и осознание, что не успевают завершить дела. Психологи называют это состояние синдромом предновогодней тревоги.

Многие знакомы с чувством, когда необходимо успеть установить мировые рекорды перед наступлением Нового года. В последние дни декабря календарь словно начинает стремительно убирать дни, а часы пролетают, как секунды. В итоге к 31 декабря люди часто подходят в состоянии полного истощения, теряя интерес к празднику. Празднование происходит больше по инерции, потому что «так принято», без радости и удовольствия.

Тем не менее, Новый год по праву считается праздником волшебства. И это волшебство можно создать своими руками. О том, как избежать стресса перед праздником, делится мнением кандидат психологических наук, доцент и клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин.

Сокращаем список до пяти ключевых задач

«Каждый год мы сталкиваемся с состоянием, которое можно назвать синдромом предновогодней тревоги. Оно возникает, когда люди начинают планировать, составлять списки дел и пытаться всё успеть. В итоге они наступают на грабли, стремясь привести всё в порядок. Если говорить о текущем году, то он особенно полон неопределенности», — отмечает Алексей Мелехин.

Чтобы не потерять рассудок перед Новым годом и избежать повышенной раздражительности и тревожности, эксперт рекомендует начать перестройку уже сегодня. «Следует замедлить свой бег и задать себе вопрос: какие пять дел для меня сейчас наиболее важны и что я хочу успеть сделать до Нового года. При этом стоит помнить, что у нас осталось всего 20% внутреннего ресурса», — объясняет Мелехин. Он подчеркивает, что первое, что придет на ум, и будет истинным желанием и важным делом.

Как избежать выгорания перед праздником?

Избежать выгорания вполне реально. «Первое, что необходимо сделать, — это отказаться от планирования и не пытаться вписать себя в рамки определенности. Это уже значительно поможет», — утверждает Алексей Мелехин. Основной проблемой предновогодней гонки и последующего выгорания становится раздражительность и обидчивость, когда человек реагирует на всё слишком болезненно. Когда накапливается напряжение, теряется желание что-либо делать — это и есть признак истощения. В такой ситуации нужно взять себя в руки и действовать.

«В этот момент важно настроиться так: отпраздновать Новый год так, как никогда раньше. Например, если надоели традиционные салаты и постоянные попытки развеселить детей, можно отказаться от этого. Возможно, стоит просто дать всем деньги, чтобы они купили себе то, что действительно хотят, а самому отметить Новый год по-новому, например, устроив пикник на полу», — говорит Алексей Мелехин.

Психолог также подчеркивает, что перед праздником следует предоставить свободу всем членам семьи — каждый может отмечать праздник так, как ему хочется. В этом году традиционные застолья в накрахмаленных рубашках могут не подойти. Это приведет к тому, что празднование станет натужным и не доставит удовольствия.

Чтобы избежать выгорания, стоит изменить свои привычки и установки. «Чтобы не было срывов, каждому нужно дать возможность делать то, что ему хочется. Это может быть что угодно, даже если это не было сделано ранее, но вызывает желание попробовать. Главное — не отмечать праздник по старым рельсам. Это могут быть новые блюда или их отсутствие, другие передачи и фильмы, новые запахи — буквально всё», — подчеркивает психолог.

Стоп-слова

Специалист также отмечает, что слова «праздновать» и «провожать» можно забыть. Они у многих ассоциируются с повышенной тревожностью, например, в связи с потерей работы. В такие моменты не до празднований.

«При продумывании изменений в праздновании Нового года важно помнить о 20% заряда. Это поможет отсеять лишнее и сосредоточиться на главном. Это может показаться странным, но главное — чтобы было интересно», — отмечает Алексей Мелехин.

Еще один важный момент, который поможет избежать перегрева к празднику, — это исключить все оценки. «Мы часто подводим итоги года, и это нужно убрать. Обязательно исключаем оценочные суждения, особенно о себе — хорошо или плохо, каким я был в этом году. Никаких достижений, суждений и оценок быть не должно. Лучше избегать фраз типа «этот год был таким»», — говорит психолог. Устанавливая себе баллы, можно вновь загнать себя в рамки, что приведет к ощущению загнанности и недовольства собой, вызывая дополнительный стресс и моральное напряжение.

Как рекомендуют психологи, перед Новым годом стоит перейти на ассоциативные идеи — представить, подумать и записать, чего именно хочется, а затем воплотить это в жизнь. Это поможет снизить уровень напряжения и сохранить психическое здоровье к главному празднику года.