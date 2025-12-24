Baltijas balss logotype
Почему в прошлом в разных странах переучивали левшей? 1 282

Дом и сад
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему в прошлом в разных странах переучивали левшей?

В истории левшей заставляли, зачастую с применением насилия, использовать правую руку. Предвзятое отношение к людям с доминирующей левой рукой существовало на протяжении многих веков в различных культурах.

 

Левши обладают рядом удивительных преимуществ, включая более высокий уровень креативности. Но почему в прошлом (и в некоторых культурах до сих пор) их пытались переучить?

По данным исследований, левшей на планете насчитывается от 10 до 12 процентов. Эти люди продолжают сталкиваться с практическими трудностями в повседневной жизни. После того как в детстве их заставляли использовать правую руку, все больше левшей стремятся заново научиться пользоваться своей естественной левой.

Исторически сложилось так, что многих левшей обучали правой руке, так как считалось, что частое использование левой связано с риском развития психических заболеваний в будущем. К сожалению, такие методы приводили к противоположным результатам: у детей-левшей, которых заставляли использовать правую руку, часто развивались такие проблемы, как заикание и нарушения внимания.

Кроме того, левшей нередко связывали с различными суевериями. В статье TIME, опубликованной в 1969 году, утверждается, что еще со средневековья строгие католики видели связь между «леворукостью» и дьяволом.

С практической точки зрения левшам сложно адаптироваться в мире правшей. Большинство повседневных инструментов, начиная от гитар и заканчивая игровыми контроллерами, разрабатываются с учетом потребностей правшей.

В японской культуре исторически считалось, что быть левшой — это проклятие. Согласно JapanTimes.co, в Японии существует мнение, что левшам труднее найти партнера. Именно поэтому многие родители переобучали — и некоторые до сих пор продолжают переучивать — своих детей-левшей.

Почему люди становятся левшами?

Исследование, опубликованное в журнале eLife, показало, что доминирующая рука определяется генетическими различиями в спинном мозге еще до рождения. Это никак не связано ни с развитием психических заболеваний, ни с дьяволом.

