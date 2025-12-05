Baltijas balss logotype
Как осьминоги взаимодействуют между собой?

В мире животных
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как осьминоги взаимодействуют между собой?

Осьминоги общаются друг с другом с помощью цветовых сигналов, жестов и прикосновений.

 

Существует мнение, что осьминоги, несмотря на свои умственные способности и сообразительность, являются малосоциальными существами. Действительно, они редко взаимодействуют с сородичами, а их выдающаяся способность изменять окраску, на первый взгляд, предназначена исключительно для обмана хищников. В то же время, их ближайшие родственники — каракатицы и кальмары — активно используют цветовые сигналы для обмена информацией.

Кроме того, осьминоги известны своей склонностью к каннибализму, что подразумевает возможность поедания других осьминогов; вряд ли в таком случае им необходимо как-то общаться — какие могут быть переговоры с тем, кого собираешься съесть? Однако, как выяснилось, несмотря на кажущуюся необщительность и враждебность, у них есть система цветовых и жестовых сигналов, предназначенных именно для общения друг с другом.

Питер Годфри-Смит из Сиднейского университета и его коллеги заинтересовались «языком» осьминогов после того, как дайвер, погружавшийся в австралийской бухте Джарвис-Бэй, сообщил о необычном поведении этих моллюсков.

Зоологи поймали несколько особей Octopus tetricus и разместили их в аквариуме для удобства наблюдений. В результате им удалось описать уникальный язык цветов и жестов, который осьминоги использовали в различных ситуациях. Например, для выяснения отношений, что, как ни странно, происходило в строго определённой части аквариума: осьминоги приходили туда, вытягивались как можно выше и «темнели лицом».

Тот осьминог, который первым выполнял это действие, демонстрировал тем самым враждебность к сопернику (стоит отметить, что у каракатиц и кальмаров тёмный цвет также символизирует агрессивные намерения). Если второй осьминог реагировал аналогично, это могло привести к драке, но если он, наоборот, обесцвечивался и съёживался, то конфликт завершался мирно — тот, кто «побледнел», просто покидал «арену». Более того, если в «зоне выяснения отношений» появлялся какой-либо предмет, осьминоги использовали его, чтобы казаться ещё выше, то есть моллюски применяли подручные средства в своих «разборках».

Однако общение осьминогов не ограничивалось только такими демонстрациями: они часто протягивали друг к другу щупальца, меняли цвета, касались друг друга (хотя и не слишком часто), а иногда один из них буквально обнимал другого и выбрасывал с занятого места, при этом смысл такой процедуры остаётся не совсем ясным, так как тот, кто это делал, часто сам не оставался на том же месте.

В статье, опубликованной в Current Biology, авторы утверждают, что осьминоги «общаются» со всеми, то есть самцы взаимодействуют с самцами, самцы с самками, самки с самцами и самки с самками. В общем, наше представление об осьминогах как о малообщительных и откровенно враждебных друг другу существах, очевидно, не совсем соответствует действительности.

Редакция BB.LV
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

