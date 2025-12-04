Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Специалист по поведению объяснила, почему собака может отказываться от еды 0 126

В мире животных
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Специалист по поведению объяснила, почему собака может отказываться от еды

Собака может не есть по разным причинам, включая лекарства, подавляющие аппетит, болезни или стресс. Некоторые питомцы испытывают страх перед миской или предпочитают добывать еду, а не получать её в привычном месте. Об этом рассказала Татьяна Романова, специалист по поведению собак и дрессировщик.

 

Эксперт выделила несколько причин, по которым собака может отказываться от пищи, и предложила решения для каждой ситуации.

Заболевание

«Если ваша собака не ест, в первую очередь стоит обратиться к ветеринару, так как это может свидетельствовать о болезни. Если питомец болен, его необходимо лечить», – отметила Татьяна Романова.

Лекарства, подавляющие аппетит

Еще одной причиной отказа от еды могут быть препараты, которые подавляют аппетит, пояснила специалист. В этом случае она рекомендует использовать команды, которые питомец хорошо знает и которые были подкреплены положительным опытом. «Команды должны быть простыми. Например, дотронуться носом до ладони хозяина и за это получить лакомство. Это поможет сформировать положительную поведенческую модель: дотронулся носом – получил кусочек. Это действие вызовет у собаки радость, и она начнет есть. Моя собака часто болеет и теряет аппетит, и я регулярно использую это упражнение, чтобы накормить её», – поделилась опытом спикер.

Кроме того, она советует использовать игры с едой, например, заставить собаку добежать до корма. Однако такие упражнения не подойдут, если питомец плохо себя чувствует, предостерегла специалист. «Поэтому важно заранее изучить эти трюки и команды, они могут оказаться полезными», – добавила она.

Также, если собака не ест из-за лекарств, подавляющих аппетит, стоит рассмотреть возможность поиска аналогичных препаратов.

Жаркая погода

Кроме того, собака может потерять аппетит из-за жары. «Часто в жаркую погоду собаки уменьшают количество пищи, начинают есть только самые вкусные блюда или пропускают приемы пищи», – пояснила эксперт.

В период жары она рекомендует предлагать питомцу более легкую пищу или уменьшить порции. «Еще один полезный совет – перенести основное кормление на вечер. Например, если собака обычно получает 50 граммов корма утром и 50 граммов вечером, в жару можно давать 20–25 граммов утром, а остальную порцию – вечером», – рассказала Татьяна Романова.

Стресс

Еще одной причиной, по которой собака может отказываться от еды, является стресс. «Стресс может возникать из-за заболеваний, страхов или тревожности», – перечислила спикер.

В этом случае она советует проанализировать режим дня, уровень нагрузки и поведенческие особенности. «Важно обратиться к специалистам, так как недостаток активности может вызывать такой же стресс, как и его избыток. С помощью профессионалов вы сможете понять, нужно ли увеличить или уменьшить нагрузку для вашей собаки», – пояснила эксперт.

Страх перед миской

Собака может испытывать страх перед миской или поверхностью, на которой она стоит, – это еще одна причина, по которой питомец может не есть. «Такие собаки подходят к миске, но либо не берут корм вовсе, либо берут несколько гранул и уносят их в сторону, чтобы поесть там», – прокомментировала спикер. Она привела пример, когда собаку пугает звук двигающейся керамической миски во время еды.

В этом случае она рекомендует не просто заменить миску, а выбрать другую по материалу. «Либо зафиксировать миску с помощью нескользящего коврика», – советует специалист.

Феномен поиска трудностей

«Собака может не есть из миски, потому что ей это неинтересно, – рассказала Татьяна Романова. – Еда сама по себе не важна, собаке интереснее добывать её».

Эксперт отметила, что сталкивается с такими собаками в своей практике. «Обычно это питомцы с определенными физиологическими проблемами. Например, собака может испытывать дискомфорт, как гастрит, и не хочет есть из миски. Когда еду делают более интересной, собака готова её съесть», – заключила спикер.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
Изображение к статье: Рейтинг медлительных животных: самые медленные существа на планете
Изображение к статье: Почему стоит остерегаться страусов: 5 увлекательных фактов о самых быстрых птицах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео