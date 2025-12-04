Собака может не есть по разным причинам, включая лекарства, подавляющие аппетит, болезни или стресс. Некоторые питомцы испытывают страх перед миской или предпочитают добывать еду, а не получать её в привычном месте. Об этом рассказала Татьяна Романова, специалист по поведению собак и дрессировщик.

Эксперт выделила несколько причин, по которым собака может отказываться от пищи, и предложила решения для каждой ситуации.

Заболевание

«Если ваша собака не ест, в первую очередь стоит обратиться к ветеринару, так как это может свидетельствовать о болезни. Если питомец болен, его необходимо лечить», – отметила Татьяна Романова.

Лекарства, подавляющие аппетит

Еще одной причиной отказа от еды могут быть препараты, которые подавляют аппетит, пояснила специалист. В этом случае она рекомендует использовать команды, которые питомец хорошо знает и которые были подкреплены положительным опытом. «Команды должны быть простыми. Например, дотронуться носом до ладони хозяина и за это получить лакомство. Это поможет сформировать положительную поведенческую модель: дотронулся носом – получил кусочек. Это действие вызовет у собаки радость, и она начнет есть. Моя собака часто болеет и теряет аппетит, и я регулярно использую это упражнение, чтобы накормить её», – поделилась опытом спикер.

Кроме того, она советует использовать игры с едой, например, заставить собаку добежать до корма. Однако такие упражнения не подойдут, если питомец плохо себя чувствует, предостерегла специалист. «Поэтому важно заранее изучить эти трюки и команды, они могут оказаться полезными», – добавила она.

Также, если собака не ест из-за лекарств, подавляющих аппетит, стоит рассмотреть возможность поиска аналогичных препаратов.

Жаркая погода

Кроме того, собака может потерять аппетит из-за жары. «Часто в жаркую погоду собаки уменьшают количество пищи, начинают есть только самые вкусные блюда или пропускают приемы пищи», – пояснила эксперт.

В период жары она рекомендует предлагать питомцу более легкую пищу или уменьшить порции. «Еще один полезный совет – перенести основное кормление на вечер. Например, если собака обычно получает 50 граммов корма утром и 50 граммов вечером, в жару можно давать 20–25 граммов утром, а остальную порцию – вечером», – рассказала Татьяна Романова.

Стресс

Еще одной причиной, по которой собака может отказываться от еды, является стресс. «Стресс может возникать из-за заболеваний, страхов или тревожности», – перечислила спикер.

В этом случае она советует проанализировать режим дня, уровень нагрузки и поведенческие особенности. «Важно обратиться к специалистам, так как недостаток активности может вызывать такой же стресс, как и его избыток. С помощью профессионалов вы сможете понять, нужно ли увеличить или уменьшить нагрузку для вашей собаки», – пояснила эксперт.

Страх перед миской

Собака может испытывать страх перед миской или поверхностью, на которой она стоит, – это еще одна причина, по которой питомец может не есть. «Такие собаки подходят к миске, но либо не берут корм вовсе, либо берут несколько гранул и уносят их в сторону, чтобы поесть там», – прокомментировала спикер. Она привела пример, когда собаку пугает звук двигающейся керамической миски во время еды.

В этом случае она рекомендует не просто заменить миску, а выбрать другую по материалу. «Либо зафиксировать миску с помощью нескользящего коврика», – советует специалист.

Феномен поиска трудностей

«Собака может не есть из миски, потому что ей это неинтересно, – рассказала Татьяна Романова. – Еда сама по себе не важна, собаке интереснее добывать её».

Эксперт отметила, что сталкивается с такими собаками в своей практике. «Обычно это питомцы с определенными физиологическими проблемами. Например, собака может испытывать дискомфорт, как гастрит, и не хочет есть из миски. Когда еду делают более интересной, собака готова её съесть», – заключила спикер.