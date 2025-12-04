Комары обнаруживают людей благодаря обонянию и зрению: за нами тянется шлейф углекислого газа и различных запахов тела, а также они способны нас видеть. Однако на больших расстояниях они полагаются на обоняние и зрение, а когда приближаются на расстояние нескольких сантиметров, у них активируется другая система слежения — температурная.

Терморецепторы у комаров расположены на кончиках их усиков-антенн. Ранее считалось, что эти рецепторы просто измеряют температуру окружающей среды. Однако в прошлом году исследователи из Университета Брандейса опубликовали статью в журнале Neuron, в которой утверждается, что у мух всё устроено более сложно: их терморецепторы фиксируют изменения температуры, причем одни реагируют на повышение, а другие — на понижение. Оба типа рецепторов настолько чувствительны, что способны обнаруживать изменения температуры на сотую долю градуса. Комары, будучи ближайшими эволюционными родственниками мух, также обладают аналогичными рецепторами.

Можно было бы предположить, что когда комар преследует человека, он ориентируется на рецепторы, фиксирующие потепление, и направляется туда, где температура выше. Однако новые эксперименты продемонстрировали, что это не так. Исследователи отключали у комаров ген, отвечающий за рецепторный белок IR21a, который чувствует понижение температуры. Затем мутантных и обычных комаров помещали в коробку с нагревающейся стенкой, имитирующей человеческую температуру, от которой также исходила волна углекислого газа, имитирующая дыхание человека.

Обычные комары, подлетая к стенке, группировались в тех местах, где температура была схожа с человеческой, тогда как мутанты не проявляли интереса к тёплой зоне. В другом эксперименте комарам предлагали два образца крови: один был комнатной температуры, а другой — нагрет до температуры ладони. И снова комары-мутанты не проявили особого интереса к нагретой крови. Результаты этих экспериментов были опубликованы в журнале Science.

Таким образом, к нагретому месту комаров направляют клетки, чувствующие снижение температуры. На первый взгляд это может показаться странным, но только на первый взгляд: представим, что комар приближается к человеку, но вдруг сбивается с курса (например, человек делает шаг в сторону). В этом случае рецепторы охлаждения немедленно сообщат комару, что он движется не в том направлении; можно сказать, что температурная навигация комаров работает от противного.

Когда комар выбирает конкретное место для посадки и начала питания, ему снова помогают те же рецепторы — в тёплых местах больше шансов напиться крови. Понимание роли терморецепции в поиске пищи комара может привести к разработке новых методов, позволяющих отпугивать или обманывать их, ведь не стоит забывать, что комары не только кусают, но и переносят опасные болезни, такие как малярия и жёлтая лихорадка.