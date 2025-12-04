Baltijas balss logotype
Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется

В мире животных
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется

Определить примерный вес кита можно без прямого взвешивания, приблизительно вычислив объем его тела и умножив это значение на среднюю плотность. Однако, если требуется узнать точный вес, существуют несколько методов.

 

Если китообразное животное содержится в неволе, можно зафиксировать повышение уровня воды в бассейне, куда его выпускают. Умножив полученное значение на площадь бассейна, мы получаем объем в кубических метрах, который в случае с водой практически равен количеству тонн.

Тем не менее, как известно, среди китообразных часто встречаются случаи выбрасывания на берег с трагическими последствиями. Это, безусловно, печальный факт, но мертвую тушу можно взвесить в любое время. Для этого используются специальные пружинные весы, которые устанавливаются на лебедке, а также платформы для взвешивания крупных грузов, например, грузовиков.

Кстати, на такую платформу может заехать и автоцистерна, в которой перевозят небольших китов для различных океанариумов. Взвесив загруженную машину, выпустив кита в бассейн, можно снова провести взвешивание. Далее остается лишь простая арифметика.

