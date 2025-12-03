Baltijas balss logotype
Почему стоит остерегаться страусов: 5 увлекательных фактов о самых быстрых птицах

В мире животных
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит остерегаться страусов: 5 увлекательных фактов о самых быстрых птицах

Страус — одно из самых удивительных существ, обитающих на нашей планете. Умение этих птиц адаптироваться позволило им выживать и даже процветать на протяжении тысячелетий, несмотря на угрозу со стороны самых опасных хищников. Страус гораздо более сложен, чем может показаться на первый взгляд.

 

До того как люди стали серьезной угрозой, страусов можно было встретить в Азии, Африке и на Аравийском полуострове. В настоящее время их ареал ограничен лесами и саваннами Африки к югу от Сахары.

Это птица, с которой не стоит встречаться в темном переулке: страусы могут весить до 145 килограммов и достигать почти трех метров в высоту, значительная часть которой приходится на их мощные ноги. Они на метр выше эму, второй по высоте птицы, достигающей двух метров, и тяжелее казуара, который является второй по весу птицей, почти на 90 килограммов.

Глаза страуса не только самые крупные среди всех птиц, но и самые большие среди всех наземных животных! Каждый глаз имеет диаметр около 5 сантиметров, что сопоставимо с размером бильярдного шара и даже превышает размер мозга птицы.

Страусы — самые быстрые двуногие существа на Земле. Они могут развивать максимальную скорость до 70 км/час, но что еще более впечатляет, так это их выносливость: страус способен бежать со скоростью 48 км/час на протяжении 16 километров, что делает его одним из лучших бегунов на длинные дистанции.

Страусы используют свои крылья как рули для маневрирования, когда движутся на высокой скорости. Поворачивая или двигаясь зигзагами во время бега, они полагаются на свои крылья, чтобы поддерживать равновесие и контролировать ситуацию.

Читайте нас также:
#животные #Африка #природа #птицы #скорость #бег
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

