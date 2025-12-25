На сегодняшний день установлено, что перьевой покров имели множество видов динозавров, которые, согласно современным представлениям, являются предками птиц. Предполагается, что изначально перья использовались для теплоизоляции и, возможно, для брачных ритуалов.

Позже некоторые динозавры с оперением научились планировать, используя свои конечности (в основном передние), а затем часть из них начала переходить к активному полету.

Развитие такого полета и привело к образованию группы животных, известных как птицы.