Яркое оперение: причины розового цвета фламинго 0 97

В мире животных
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Яркое оперение: причины розового цвета фламинго

Фламинго — одни из самых элегантных и «стильных» птиц на Земле. Большая часть их «стиля» обусловлена ярко-розовым окрасом. Мы расскажем, как они его приобретают.

 

По данным Science Focus, человек, которому повезет увидеть птенца фламинго, может быть удивлён. Дело в том, что оперение молодого фламинго имеет серый цвет.

Цвет фламинго меняется по мере их роста и напрямую зависит от питания. Поскольку их рацион в основном состоит из водных ракообразных и сине-зеленых водорослей, фламинго получают значительное количество пигментов, известных как каротиноиды.

Эти каротиноиды, которые, кстати, являются теми же пигментами, что делают креветки розовыми при варке, отвечают за розовый цвет оперения фламинго. Например, если они начнут есть только насекомых или ягоды, их перья снова станут белыми или серыми, как в детстве.

По аналогичной причине многие овощи и фрукты, такие как морковь, манго и абрикосы, приобретают красный, оранжевый и желтый оттенки. Однако, поскольку люди придерживаются разнообразного рациона, продукты, содержащие каротиноиды, не изменяют цвет кожи.

Это работает только с розовыми пигментами — покормить фламинго синим пищевым красителем в надежде окрасить их перья в сапфировый цвет не получится.

Почему фламинго розовые: мнения экспертов

Доктор Пол Роуз, зоолог из Университета Эксетера, утверждает, что пища, которую фламинго употребляют для получения розового окраса, специфична и может быть опасна для других животных: «Фламинго обитают в труднодоступных, относительно отдаленных заболоченных местах — озерах с таким щелочным pH, что человеческая плоть может сгореть до костей. Однако в этой воде находится неиспользованный ресурс пищи, такой как ракообразные, цианобактерии и диатомовые водоросли. Все они могут быть опасны для многих других животных, поскольку содержат токсичные химические вещества — каротиноиды».

В 2002 году британские и американские ученые провели исследование «Влияние диетических каротиноидов на цвет плазмы и оперения домашнего вьюрка: внутри- и межполовые вариации». В научной работе исследователи подтвердили гипотезу, согласно которой декоративный окрас фламинго, рацион которых в основном состоит из водорослей, был более ярким, чем у птиц, питающихся мелкими животными, которые едят водоросли.

Ранее ученые также обнаружили, что фламинго с ярким розовым окрасом более агрессивны, чем их менее яркие сородичи.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

