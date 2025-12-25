Многие владельцы домашних животных, следуя принципам веганства или вегетарианства, переводят своих питомцев на растительное питание. Давайте разберемся с экспертами, насколько безопасна и приемлема веганская диета для собак и кошек.

Здоровье кошек и их рацион

В сентябре 2023 года международная команда ученых опубликовала в журнале PLoS ONE результаты опроса, в котором утверждается, что владельцы кошек-веганов реже обращаются к ветеринарам с жалобами на здоровье своих питомцев. В исследовании участвовали 1369 владельцев кошек, из которых 9% сообщили, что их питомцы питаются веганскими кормами. Когда респондентов спросили о специфических заболеваниях, 42% владельцев мясоедов указали на наличие как минимум одного расстройства из 22 возможных. Среди владельцев кошек-веганов этот показатель составил 37%. В целом, кошки на веганской диете продемонстрировали лучшие результаты по всем показателям здоровья, хотя эти данные не были статистически значимыми, отметили исследователи.

По словам профессора Эндрю Найта из Винчестерского университета, биологически кошки не нуждаются в мясе, а в определенном наборе питательных веществ. К ним относятся сульфокислота таурин, которая содержится только в мясе, арахидоновая кислота, а также витамины A (ретинол) и B12. Однако, как подчеркивает Эндрю Найт, эти вещества можно получать синтетически из растительных источников и добавлять в веганские корма.

Природа и усвоение питательных веществ

Хотя синтезировать питательные вещества из растений возможно, гораздо важнее, сможет ли организм животного их усваивать, считает профессор Алексей Ермаков, доктор биологических наук. «Например, цинк, который жизненно необходим для иммунной системы, синтеза белков и половых гормонов, может присутствовать в достаточном количестве в растительных источниках, но не усваиваться организмом из-за наличия кальция и фитиновой кислоты, которые связывают цинк и делают его недоступным», — объясняет ученый.

Другим примером является железо. Этот элемент поддерживает множество важных функций организма, включая дыхательную. Если собака или кошка получает железо из животной пищи, оно поступает в виде гемового железа, которое хорошо усваивается. В то время как железо из растительной пищи усваивается значительно хуже, отмечает Алексей Ермаков.

Растения также не содержат холестерина, необходимого для синтеза ряда гормонов и биологически активных веществ, а в растительных источниках мало витамина B12, добавляет ученый.

Всеядность собак и их диета

В отличие от кошек, которые являются облигатными хищниками и получают все необходимые питательные вещества из мяса, собаки являются факультативными хищниками. Это означает, что они могут питаться как мясной, так и растительной пищей. Из-за этого существует мнение, что собаки являются всеядными животными, однако эксперты с этим не согласны.

«Всеядность у собак означает, что они способны адаптироваться к различным источникам пищи как животного, так и растительного происхождения — это важно для выживания. Однако адаптация для выживания не означает, что животное будет чувствовать себя идеально, полностью реализует свой генетический потенциал и будет иметь оптимальное здоровье и иммунитет», — считает Алексей Ермаков.

Что касается анатомии и физиологии собак, их зубы не предназначены для перетирания растительной пищи, а идеально подходят для удержания и разрывания добычи, отмечает кинолог Владимир Голубев. Кроме того, собаки не могут синтезировать белок из растительной пищи, что является строительным материалом для организма. В их организме также содержится очень мало амилазы, необходимой для расщепления углеводов, которые в основном поступают из растительной пищи.

«Собака может какое-то время питаться только растительными продуктами, но никогда не будет полностью здоровой и способной к нагрузкам», — подчеркивает Владимир Голубев.

Альтернативные источники белка

Эксперты единодушно выступают против перевода домашних животных на растительный рацион. Однако они допускают использование альтернативных источников белка в рационе собак и кошек, например, кормов на основе насекомых.

По словам Владимира Голубева, корма с белком насекомых, дополненные необходимыми ингредиентами, могут полностью удовлетворить потребности собак и использоваться на постоянной основе. Тем не менее, перед отказом от животного белка рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, чтобы учесть все риски и сбалансировать рацион питомца.

Энтомопротеин также применяется в производстве кормов для кошек. Как отмечает один из производителей, Денис Тер-Акопов, аминокислотный профиль энтомопротеина схож с обычным мясом. Однако он добавляет, что полностью исключить мясо из рациона кошек и перейти на белок насекомых их компания не рекомендует.

«Все кошачьи сообщества мира не поддерживают идею полного отказа от мяса. Мы также придерживаемся этой точки зрения, выступая за обогащение мясного состава функциональными добавками, которые помогут кошке и ее владельцу справляться с вызовами современности», — подчеркивает производитель.

В некоторых случаях необходимо увеличить содержание растительных компонентов в рационе собаки или кошки по медицинским показаниям.

Например, организму требуется больше клетчатки при определенных заболеваниях кишечника, диабете или ожирении, объясняет профессор Алексей Ермаков. Важно, чтобы новый рацион обеспечивал животное энергией и необходимыми элементами для обновления клеток и поддержания обмена веществ, добавляет эксперт.

Подход к решению этой задачи имеет множество нюансов, поэтому составлением рационов для домашних животных должны заниматься профессионалы, резюмирует Алексей Ермаков.