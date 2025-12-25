Северные олени, подобно другим жвачным животным, значительную часть времени посвящают пережевыванию пищи, чтобы облегчить её переваривание в желудке. Они делают это так долго, что на сон у них остается всего несколько часов. Чтобы удовлетворить свою потребность во сне, северные олени адаптировались к тому, чтобы спать прямо во время жевания!

На протяжении длительного времени ученых интересовало, как северные олени сохраняют активность в зимней Арктике, в то время как многие другие животные впадают в спячку, и что позволяет им бодрствовать почти 24 часа в сутки в летний период. Для выяснения этого вопроса команда биологов из Норвегии и Швейцарии провела исследование поведения четырех самок евразийского тундрового северного оленя (Rangifer tarandus tarandus) в течение года, применив неинвазивную электроэнцефалографию (ЭЭГ).

Наблюдения проходили в закрытом помещении с контролируемым освещением и стабильной температурой, при этом животные имели неограниченный доступ к пище. В результате выяснилось, что олени спали примерно одинаковое количество времени в разные сезоны. В среднем за сутки они проводили 5,4 часа в медленном сне, чуть менее одного часа в быстром сне и почти 3 часа за жеванием пищи.

Тем не менее, в период полярного лета время сна значительно сокращалось.

Полезное умение

Далее исследователи проанализировали данные ЭЭГ, ища мозговые волны, возникающие в медленной фазе сна, когда происходит восстановление сил. В ходе исследования эти волны фиксировались, когда северные олени занимались пережевыванием. Это стало первым признаком того, что данные животные научились спать во время еды.

Вторым признаком стало то, что во время жевания олени сохраняли спокойствие, часто с закрытыми глазами.

В состоянии бодрствования животные активно реагировали на движения соседей во время еды, тогда как в состоянии сна не обращали на это никакого внимания и значительно снижали свою физическую активность.

Таким образом, это умение позволяет оленям оставаться активными как можно дольше в полярное лето, когда пища становится наиболее доступной. Благодаря этому они быстро набирают вес и эффективно готовятся к суровым зимним условиям Арктики.