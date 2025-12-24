Сотрудники Лаборатории реактивного движения (JPL) Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) провели эксперимент по трансляции потокового видео из глубокого космоса. В тестовом ролике рыжий кот по имени Тэйтерс гоняется за красной точкой лазерной указки. Видео было размещено на официальном сайте лаборатории.

Согласно информации, видео с котом было передано космическим аппаратом Psyche («Психея») из глубокого космоса и затем возвращено на Землю с расстояния 31 миллион километров, что в 80 раз превышает дистанцию от Земли до Луны.

Как сообщается в публикации, целью экспериментального комплекса является тестирование технологий передачи больших объемов научной информации и видеоматериалов с Марса. «Чтобы сделать это событие еще более запоминающимся, мы с дизайнерами JPL решили создать забавное видео», — отметил руководитель проекта Билл Клипстайн.

В ролике рыжий кот Тейтерс, принадлежащий одному из сотрудников лаборатории, в течение 15 секунд гоняется за следом от лазерной указки. Кот стремительно меняет положение, при этом наложенная графика демонстрирует орбитальный путь космического аппарата Psyche, купол телескопа Хейла и другую техническую информацию. Также отображаются показатели сердцебиения кота и данные о его окрасе и породе.

Согласно информации, видеосигналу понадобилось 101 секунда, чтобы достичь Земли. После этого он был принят телескопом Хейла в Паломарской обсерватории в Калифорнии и затем передан по широкополосной сети в JPL со скоростью 267 мегабит в секунду, где его просмотрели в режиме реального времени. В НАСА назвали это событие исторической вехой.