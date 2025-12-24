Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кот стал помощником НАСА в передаче потокового видео из глубин космоса (Видео) 0 111

В мире животных
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кот стал помощником НАСА в передаче потокового видео из глубин космоса (Видео)

Сотрудники Лаборатории реактивного движения (JPL) Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) провели эксперимент по трансляции потокового видео из глубокого космоса. В тестовом ролике рыжий кот по имени Тэйтерс гоняется за красной точкой лазерной указки. Видео было размещено на официальном сайте лаборатории.

 

Согласно информации, видео с котом было передано космическим аппаратом Psyche («Психея») из глубокого космоса и затем возвращено на Землю с расстояния 31 миллион километров, что в 80 раз превышает дистанцию от Земли до Луны.

Как сообщается в публикации, целью экспериментального комплекса является тестирование технологий передачи больших объемов научной информации и видеоматериалов с Марса. «Чтобы сделать это событие еще более запоминающимся, мы с дизайнерами JPL решили создать забавное видео», — отметил руководитель проекта Билл Клипстайн.

В ролике рыжий кот Тейтерс, принадлежащий одному из сотрудников лаборатории, в течение 15 секунд гоняется за следом от лазерной указки. Кот стремительно меняет положение, при этом наложенная графика демонстрирует орбитальный путь космического аппарата Psyche, купол телескопа Хейла и другую техническую информацию. Также отображаются показатели сердцебиения кота и данные о его окрасе и породе.

Согласно информации, видеосигналу понадобилось 101 секунда, чтобы достичь Земли. После этого он был принят телескопом Хейла в Паломарской обсерватории в Калифорнии и затем передан по широкополосной сети в JPL со скоростью 267 мегабит в секунду, где его просмотрели в режиме реального времени. В НАСА назвали это событие исторической вехой.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему грива есть только у львов, а у других кошачьих — нет?
Изображение к статье: Лучшие друзья или непримиримые соперники: как кошка и собака могут найти общий язык?
Изображение к статье: Негативные приметы: почему черные кошки ассоциируются с несчастьем
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео