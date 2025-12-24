В японском городе Обихиро учёные заметили, что рыжие белки в парках беременеют на 24 % чаще, чем их лесные сородичи. Животные круглый год питались орехами, которые им давали люди, и это обеспечивало дополнительную энергию для беременности и выкармливания потомства.

Исследователи отслеживали помеченных самок и установили, что городские белки рожали примерно на месяц раньше и начинали спариваться уже в годовалом возрасте.

Около 40 % городских самок приносили второй помёт в том же году. Первый выводок выживал втрое лучше: в среднем три детёныша против полутора у лесных белок. Люди подкармливают птиц и зверей калорийными орехами и семенами, что ускоряет размножение смелых видов, таких как белки.

Существуют и другие благоприятные факторы: зимой в городах теплее, в зданиях можно найти укрытия и места для гнёзд, а ночное освещение помогает раньше замечать хищников. Однако ключевым фактором остаётся пища — именно её обилие запускает более раннее и частое размножение.