Аллан Джонсон из Дьюкского университета (США) с коллегами представил трехмерный стереотаксический атлас мозга мыши, охватывающий анатомические структуры и клетки. Для его создания мозг и череп пяти мышей визуализировали тремя способами.

Сначала мозг в черепной коробке трехмерно визуализировали диффузно-тензорной томографией с разрешением 15 микрометров (в 2,4 миллиона раз выше, чем у клинических томографов), которое позволяет рассмотреть цитоархитектуру мозговых структур. Затем с помощью микрокомпьютерной томографии отметили опорные точки черепа. После этого мозг извлекли и сделали снимки его срезов микроскопией плоскостного освещения, чтобы получить карты клеток. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Данные всех методов визуализации мозга и черепа пяти животных усреднили, скорректировали геометрические искажения и интегрировали в трехмерный атлас, снабдив все структуры метками. Он призван облегчить структурные и функциональные нейробиологические исследования, проводимые на мышином мозге, а также предоставить наглядный материал для обучения студентов. Атлас DMBA объемом около 13 терабайт доступен бесплатно по запросу.

Ранее Томаш Новаковски из Калифорнийского университета в Сан-Франциско с коллегами представили первые результаты применения этих подходов к изучению пространственного и временного развития клеток мозга — нейронов и глии — и связей между ними у мыши, макаки и человека. Отслеживание траекторий развития более 770 тысяч возбуждающих глутаматергических, тормозных ГАМК-ергических и глиальных клеток зрительной коры мыши показало, что разнообразие этих клеток резко увеличивается в послеродовом периоде. Масштабное картирование 10,3 миллиона клеток мышиной коры in situ методом BARseq продемонстрировало, что на их регионспецифичную организацию влияют изменения поступающей сенсорной информации в процессе развития.