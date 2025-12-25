К древнейшим группам рыб относятся хрящевые виды, включая акул, скатов и химер. Эти хрящевые существа существовали на Земле 450–420 миллионов лет назад, а акулы, схожие с современными, появились около 350 миллионов лет назад.

Среди костных рыб наиболее древними считаются кистеперые и двоякодышащие. Обе группы возникли примерно 400–380 миллионов лет назад.

В современной фауне кистеперые представлены единственным родом латимерия, включающим два вида, обитающих в Индийском океане. Двоякодышащие рыбы насчитывают шесть видов, которые встречаются в пресных водоемах Австралии, Африки и Южной Америки.