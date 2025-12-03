Гепард — единственное млекопитающее, способное за 3 секунды разогнаться до 110 км/ч! А как обстоят дела с самыми медлительными существами на Земле?

5 место

Коалы, как правило, проводят большую часть своей жизни на деревьях. Днем эти сумчатые животные спят, а ночью ищут пищу. Однако даже если коала бодрствует в дневное время, она не будет активно исследовать окружающую среду. Это животное просто сидит неподвижно на ветке! Считается, что коалы находятся в таком состоянии 16-18 часов в сутки.

Причина такой медлительности кроется в их рационе. Коалы питаются исключительно листьями эвкалипта, которые бедны питательными веществами, поэтому у них просто нет лишней энергии. Тем не менее, если коале необходимо перебраться на другое дерево или она ощущает опасность, она может проявить удивительную скорость.

4 место

Безусловно, в нашем рейтинге не обойтись без сухопутных черепах! Их скорость не превышает 1,5 километров в час, что делает их одними из самых медленных животных на планете. Причина их неторопливого образа жизни также связана с питанием. Черепахи являются травоядными, поэтому им не нужно охотиться или гоняться за пищей, а их медленный метаболизм требует меньше калорий и энергии.

Например, галапагосские черепахи часто проводят время, греясь на солнце и практически не двигаясь! Отсутствие активности в сочетании с большими запасами воды в организме позволяет им выживать до года без еды и питья.

3 место

Садовые улитки (Cornu aspersum) ведут ночной образ жизни. Они наиболее активны весной, летом и осенью, когда погода теплая и влажная. Их можно найти в затененных местах, например, под камнями или в кустах. Несмотря на то что обнаружить улитку может быть непросто, если вам это удастся, у вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть ее! Они движутся со скоростью примерно 1 сантиметр в секунду, так что далеко уползти улитка просто не в состоянии.

Медлительность этих существ объясняется так называемой «ногой», частью тела, которая выходит из раковины и представляет собой одну большую мышцу. Кроме того, улитке не нужно быстро двигаться, чтобы убежать от хищников, так как она всегда может спрятаться в своем панцире.

2 место

На первый взгляд может показаться, что морские звезды совершенно неподвижны! Однако на самом деле они перемещаются по дну со скоростью 10 сантиметров в минуту. Эта медлительность объясняется тем, что их жертвы также не отличаются быстротой. Морские звезды питаются мидиями, кораллами, устрицами и моллюсками, а также раненой или мертвой рыбой.

1 место

В 2016 году ученые из Висконсинского университета в Мадисоне, США, объявили трехпалого ленивца самым медленным млекопитающим на Земле! Большую часть своей жизни этот зверек проводит за едой, сном и отдыхом.

Как и у коал, у ленивцев не очень питательная диета. Кроме того, у них крайне медленный метаболизм, который позволяет им экономить энергию. Эти животные большую часть времени проводят на верхушках деревьев джунглей. Они редко сталкиваются с хищниками, поэтому им нет необходимости быстро двигаться. В среднем ленивцы передвигаются со скоростью двух метров в минуту (между деревьями — 3 м/м, по земле — 1,5 м/м).