Известно, что многие птицы способны подражать человеческой речи, и, возможно, некоторые из них действительно могут говорить. Наиболее выдающимися в этом отношении являются попугаи жако, чей словарный запас может достигать десятков слов.

Недавние исследования показывают, что структура птичьего мозга гораздо сложнее, чем считалось ранее, поэтому не стоит удивляться, что некоторые пернатые, такие как попугаи, могут осваивать «речевые трюки». Однако у нас есть аналогичный пример высокоразвитых животных, которые являются нашими ближайшими родственниками, но не могут произнести ни слова.

Речь идет о приматах. Великий Дарвин размышлял о том, почему обезьяны не способны говорить, и по его гипотезе причина кроется в мозге: он у приматов отличается от человеческого, и одно из отличий — это неспособность к речи. Однако позже стало популярным другое объяснение: голосовой аппарат приматов не приспособлен для воспроизведения человеческих звуков, особенно гласных, что и является причиной их немоты.

Тем не менее, эксперименты Уильяма Текумсе Фитча и его коллег из Венского университета и Университета Принстона ставят под сомнение «вокально-голосовую гипотезу». В своих исследованиях ученые приучали макака-крабоеда сидеть на специальном стуле, чтобы записывать его горло с помощью рентгеновских лучей. В процессе эксперимента макак ел, зевал и издавал различные звуки, и все эти действия фиксировались на видео. Анализ записей показал, что анатомия глотки и гортани обезьяны позволяет создавать «звуковые» конфигурации, которых может быть до 99.

Можно ли с помощью этих конфигураций произвести какой-либо речевой звук? В статье в Science Advances авторы утверждают, что гортань, язык и губы макак способны «создавать» пять различных гласных звуков (в большинстве человеческих языков их не более пяти). С помощью специальной программы, подбирающей для разных звуков наиболее подходящие конфигурации голосового аппарата, компьютер смог «произнести» фразу «Will you marry me» — звуки, которые издавала машина, были похожи на обезьяньи, скрипучие и резкие, но отдельные слова и вся фраза в целом оказались достаточно разборчивыми.

Таким образом, анатомия организма позволяет макакам осваивать звуки речи. Подчеркнем, что те 99 состояний горла, языка и губ, с которыми работали исследователи, — это не искусственные конструкции, а вполне реальные, совместимые с анатомией конфигурации голосового аппарата, схожего с таковым у других обезьян, включая человекообразных. Почему же тогда у них ничего не получается? Вероятно, причина в том, что приматы, за исключением человека, не могут контролировать свой голос — их мозг просто не настроен на это.

На самом деле, это не первый случай, когда у обезьян обнаруживают, так сказать, «теоретическую» способность к человеческой речи. В 2012 году исследователи из Принстонского университета опубликовали результаты наблюдений за макаками резуса: в статье в Developmental Science говорилось, что мимика резусов и движения речевого аппарата у человека развиваются схожим образом, что может свидетельствовать о том, что речь могла возникнуть из обезьяньей мимики.

В 2013 году Тор Бергман из Мичиганского университета описал в Current Biology, как эфиопские гелады способны имитировать человеческую речь. Известно, что их возгласы напоминают человеческие голоса, и Бергману удалось выяснить, какой механизм стоит за этой имитацией: оказалось, что обезьяны особым образом с помощью мимических движений разбивают издаваемые звуки на фрагменты, которые напоминают человеческое, хотя и неразборчивое, бормотание.

Похожие исследования проводились и с орангутанами. С другой стороны, когда речь заходит о нейробиологических отличиях между людьми и обезьянами, часто упоминается, что у людей гены FOXP1 и FOXP2 работают более тесно друг с другом — именно от этих генов во многом зависит способность говорить и понимать чужую речь. Таким образом, если мы хотим понять, как человек в процессе эволюции приобрел речь, то разгадку следует искать не в анатомии горла, а в молекулярно-генетических механизмах, определяющих развитие нервной системы.