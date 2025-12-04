Baltijas balss logotype
Аллерголог рассказала о рисках, связанных с пылевыми клещами

Дом и сад
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Аллерголог рассказала о рисках, связанных с пылевыми клещами

Иммунолог и гирудотерапевт Наталья Перова отметила, что сами пылевые клещи не представляют угрозы, однако их отходы могут нанести вред организму человека.

 

По словам специалиста, фекалии пылевых клещей содержат пищеварительные ферменты, способные разрушать клетки человеческой кожи. В результате иммунная система начинает реагировать на эти вещества.

«Отходы жизнедеятельности пылевых клещей могут провоцировать у человека аллергические реакции, начиная от ринита и конъюнктивита и заканчивая приступами астмы», — подчеркивает эксперт.

Для борьбы с пылевыми клещами врач рекомендует регулярно стирать постельное белье при высокой температуре, тщательно его сушить и гладить.

Оставить комментарий

Видео