Замораживание овощей является приемлемым вариантом, утверждает диетолог Алексей Кабанов. Он подчеркивает, что это эффективный метод для длительного хранения.

По словам специалиста, замороженные овощи можно в любое время достать из морозильника и использовать для приготовления любимых блюд: гарниров, супов или закусок.

«Растительная пища — ключевой компонент сбалансированного питания. Овощи содержат множество витаминов, минералов и клетчатки, что особенно важно для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта», — отмечает диетолог.

Как утверждает эксперт по питанию, полностью сохранить все полезные вещества в овощах невозможно даже при заморозке. В среднем сохраняется около 50 процентов их полезных свойств, однако это зависит от плотности овощей и времени их хранения.