Стоит ли замораживать овощи на зимний период?

Дом и сад
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стоит ли замораживать овощи на зимний период?

Замораживание овощей является приемлемым вариантом, утверждает диетолог Алексей Кабанов. Он подчеркивает, что это эффективный метод для длительного хранения.

 

По словам специалиста, замороженные овощи можно в любое время достать из морозильника и использовать для приготовления любимых блюд: гарниров, супов или закусок.

«Растительная пища — ключевой компонент сбалансированного питания. Овощи содержат множество витаминов, минералов и клетчатки, что особенно важно для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта», — отмечает диетолог.

Как утверждает эксперт по питанию, полностью сохранить все полезные вещества в овощах невозможно даже при заморозке. В среднем сохраняется около 50 процентов их полезных свойств, однако это зависит от плотности овощей и времени их хранения.

#питание #витамины #заморозка #клетчатка #здоровье
