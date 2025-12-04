Baltijas balss logotype
Выделены 4 вечерних признака деменции

Дом и сад
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выделены 4 вечерних признака деменции

Деменция обычно проявляется через потерю памяти, путаницу в сознании и трудности с речью. Эти изменения в поведении человека со временем становятся более выраженными.

 

Однако существуют и специфические симптомы, которые проявляются в вечернее время. Врачи благотворительной организации Dementia UK перечислили так называемые «закатные признаки» болезни, сообщает британский Express.

На что стоит обратить внимание:

усиливающееся возбуждение и тревога;

человек ощущает, что находится не в том месте, где ему следует быть (например, утверждает, что пора забирать детей из школы, хотя они уже давно выросли);

человек нервно перемещается по комнате, раздражаясь по любому поводу, его речь может переходить на крик;

такой пациент часто не осознает, кто находится рядом с ним.

Причины подобного поведения могут быть разнообразными. Во-первых, накопленная за день усталость может усугублять симптомы, предупреждают специалисты Dementia UK. Также такое поведение могут спровоцировать голод, жажда, физическая боль и даже раздражающий свет уличных фонарей за окном.

Что предпринять?

Если вы заметили «закатные симптомы» деменции у близкого человека, в первую очередь постарайтесь отвлечь его на что-то другое. Можно, например, вывести его в другую комнату, совершить совместную прогулку или обсудить то, что его беспокоит, сохраняя уважительный и спокойный тон. Даже простое держание за руку и тихое присутствие рядом могут оказать поддержку.

Частично снизить риск появления таких симптомов можно с помощью вечерних ритуалов. Придумайте занятие, которое отвлечет мысли человека и поможет сосредоточиться на чем-то другом. Чтобы избежать беспокойства от света с улицы, лучше повесить в спальне плотные шторы и задергивать их до включения фонарей.

