Здоровое снижение веса невозможно без соблюдения основных условий: полноценного сна, регулярной физической активности и изменения рациона. Если сосредоточиться только на одном аспекте, результаты могут проявляться очень долго — нужен именно комплексный подход.

Тем не менее, на пути к достижению здорового веса могут оказаться полезными небольшие хитрости, такие как добавление определенных ингредиентов в чай или кофе.

Корица

Эта специя изобилует антиоксидантами, которые не только обладают противовоспалительными свойствами, но и помогают поддерживать оптимальный уровень сахара в крови. Это особенно важно в процессе похудения — так легче избежать соблазна перекусить чем-то сладким и углеводным.

Специалисты по питанию утверждают, что добавление четверти чайной ложки корицы в чай или кофе может улучшить углеводный обмен как минимум в 20 раз. Кроме того, аромат этой специи способствует снижению чувства голода и предотвращает нежелательные перекусы.

Кардамон

Этот замечательный антиоксидант эффективно способствует сжиганию жира. Кардамон также помогает расщеплять и выводить из организма «плохой» холестерин, что особенно актуально для людей с избыточным весом, а также положительно влияет на иммунную систему, помогая ей справляться с вирусными и бактериальными инфекциями.

Кроме того, в кардамоне содержится много железа, магния, цинка, кальция и фосфора — все эти элементы укрепляют здоровье, улучшают работу желудочно-кишечного тракта и ускоряют обмен веществ. Для одной чашки чая или кофе достаточно небольшой щепотки кардамона.

Лимон

Многие воспринимают чай с лимоном как «простудный» напиток, однако наслаждаться им можно и в обычные дни. Единственное, что стоит учитывать — врачи не рекомендуют добавлять лимон в кипяток, чтобы сохранить все полезные свойства фрукта.

Кроме того, лимон можно добавлять в кофе без молока и сливок — это положительно сказывается на пищеварении и ускоряет обмен веществ. Комбинация «кофеин+лимон» работает удивительно эффективно.

Лимон также богат антиоксидантами, которые участвуют в восстановлении клеток и тканей, способствуя выработке коллагена. Это важно для поддержания здоровья кожи, что также актуально при снижении веса.

Кокосовое масло

На первый взгляд, может показаться удивительным, что такой жирный кофе способствует похудению. Но это действительно так: напиток обеспечивает длительное чувство сытости и бодрости. Также стоит отметить, что кокос обладает термогенными свойствами, что помогает организму сжигать жир.

Кстати, среди любителей кофе популярен бронекофе — черный кофе с добавлением кокосового масла и сливочного, взбитый блендером. На вкус это напоминает латте с интересным сливочным оттенком. Однако тем, кто худеет, лучше исключить сливочное масло из рецепта.