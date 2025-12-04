Согласно легенде, король Хайме I Арагонский (1205–1276), известный как Завоеватель, однажды сравнил этот традиционный испанский напиток с золотом. После завоевания Валенсии местная девушка предложила уставшему правителю орчату. Восхищенный вкусом этого освежающего напитка, он воскликнул: «Aixo es OR, XATA!», что на каталанском языке означает «это золото, девушка!»

С точки зрения народной этимологии, именно эта фраза стала основой для названия напитка. Однако лингвисты утверждают, что слово horchata происходит от каталанского orxata, имеющего корень, схожий с латинским hordeum, что переводится как «ячмень». Неприятие этой версии народными этимологами вполне объяснимо — в Испании орчату готовят не из ячменя, а из клубней растения, напоминающего осоку. Испанцы называют его чуфой, в то время как другие народы именуют его земляным миндалем, тигровым орехом или просто — сытью съедобной.

Это многолетнее травянистое растение семейства осоковых можно встретить в Африке, Малой Азии и Европе. Однако именно в Испании, особенно в восточной провинции Валенсия, к возделыванию чуфы относятся с особым вниманием.

Клубни растения толкут, постепенно добавляя воду, затем полученную смесь процеживают и подслащивают сахаром. В результате получается напиток, по цвету и консистенции напоминающий молоко. Его вкус схож с ореховым молоком. Орчату обычно подают охлажденной.

Жители Валенсии устраивают праздники в честь орчаты. Традиция приготовления напитка из чуфы в этом регионе восходит к VIII–XIII векам — времени мусульманского владычества, когда земляной миндаль был завезен и быстро распространился.

В древности напиток из чуфы употребляли в Египте и Судане задолго до того, как испанцы создали свою версию орчаты. В настоящее время в Латинской Америке, на Кубе и в других странах готовят аналогичные напитки из риса или миндаля, добавляя не только воду, но и соки цитрусовых.