Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из чего испанцы готовят орчату? 0 206

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Из чего испанцы готовят орчату?

Из земляного миндаля.

 

Согласно легенде, король Хайме I Арагонский (1205–1276), известный как Завоеватель, однажды сравнил этот традиционный испанский напиток с золотом. После завоевания Валенсии местная девушка предложила уставшему правителю орчату. Восхищенный вкусом этого освежающего напитка, он воскликнул: «Aixo es OR, XATA!», что на каталанском языке означает «это золото, девушка!»

С точки зрения народной этимологии, именно эта фраза стала основой для названия напитка. Однако лингвисты утверждают, что слово horchata происходит от каталанского orxata, имеющего корень, схожий с латинским hordeum, что переводится как «ячмень». Неприятие этой версии народными этимологами вполне объяснимо — в Испании орчату готовят не из ячменя, а из клубней растения, напоминающего осоку. Испанцы называют его чуфой, в то время как другие народы именуют его земляным миндалем, тигровым орехом или просто — сытью съедобной.

Это многолетнее травянистое растение семейства осоковых можно встретить в Африке, Малой Азии и Европе. Однако именно в Испании, особенно в восточной провинции Валенсия, к возделыванию чуфы относятся с особым вниманием.

Клубни растения толкут, постепенно добавляя воду, затем полученную смесь процеживают и подслащивают сахаром. В результате получается напиток, по цвету и консистенции напоминающий молоко. Его вкус схож с ореховым молоком. Орчату обычно подают охлажденной.

Жители Валенсии устраивают праздники в честь орчаты. Традиция приготовления напитка из чуфы в этом регионе восходит к VIII–XIII векам — времени мусульманского владычества, когда земляной миндаль был завезен и быстро распространился.

В древности напиток из чуфы употребляли в Египте и Судане задолго до того, как испанцы создали свою версию орчаты. В настоящее время в Латинской Америке, на Кубе и в других странах готовят аналогичные напитки из риса или миндаля, добавляя не только воду, но и соки цитрусовых.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Совершенная жареная картошка: секретный рецепт, который удивит всю вашу семью
Изображение к статье: Четыре добавки к чаю и кофе, способствующие похудению
Изображение к статье: Диетолог объяснила, чем покупные пельмени могут быть опасны для здоровья
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео