Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса 0 111

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса

Терапевт Оксана Драпкина выделила забытый продукт, который помогает не только в борьбе с избыточным весом, но и способствует снижению уровня сахара в крови.

 

Эксперт подчеркивает, что в настоящее время цены на овощи и зелень значительно возросли, и именно чечевица может стать их достойной заменой. Этот продукт богат полезными веществами, которые способствуют улучшению работы кишечника, сердечно-сосудистой системы, а также укрепляют суставы и кости.

«Независимо от сорта чечевицы — красной, зеленой или коричневой — ее основное преимущество заключается в высоком содержании белка: в 100 граммах содержится почти треть суточной нормы», — отмечает врач.

По словам доктора, этот белок легко усваивается организмом. По своему аминокислотному составу он практически не уступает мясу, что делает его незаменимым для спортсменов, вегетарианцев и тех, кто придерживается поста.

Кроме того, чечевица содержит много сложных углеводов, которые замедляют усвоение глюкозы, тем самым способствуя контролю уровня сахара в крови.

Терапевт утверждает, что здоровому взрослому человеку достаточно употреблять 200 граммов чечевицы 2-3 раза в неделю. Такая порция полностью обеспечит организм множеством необходимых элементов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шесть продуктов, способствующих ускоренному старению
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Изображение к статье: Легкий ужин: 5 продуктов, которые можно употреблять перед сном для похудения
Изображение к статье: Оливье, «Шуба» и «Мимоза» без яиц: постные версии любимых салатов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Дьявол носит Prada. А Prada купила модный дом Versace: за сколько?
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео