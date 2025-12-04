Терапевт Оксана Драпкина выделила забытый продукт, который помогает не только в борьбе с избыточным весом, но и способствует снижению уровня сахара в крови.

Эксперт подчеркивает, что в настоящее время цены на овощи и зелень значительно возросли, и именно чечевица может стать их достойной заменой. Этот продукт богат полезными веществами, которые способствуют улучшению работы кишечника, сердечно-сосудистой системы, а также укрепляют суставы и кости.

«Независимо от сорта чечевицы — красной, зеленой или коричневой — ее основное преимущество заключается в высоком содержании белка: в 100 граммах содержится почти треть суточной нормы», — отмечает врач.

По словам доктора, этот белок легко усваивается организмом. По своему аминокислотному составу он практически не уступает мясу, что делает его незаменимым для спортсменов, вегетарианцев и тех, кто придерживается поста.

Кроме того, чечевица содержит много сложных углеводов, которые замедляют усвоение глюкозы, тем самым способствуя контролю уровня сахара в крови.

Терапевт утверждает, что здоровому взрослому человеку достаточно употреблять 200 граммов чечевицы 2-3 раза в неделю. Такая порция полностью обеспечит организм множеством необходимых элементов.