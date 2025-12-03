Baltijas balss logotype
Почему гречка особенно полезна для женщин 0 133

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему гречка особенно полезна для женщин

Нутрициолог Валентина Торшина рассказала о значении гречневой крупы для здоровья женщин.

 

По словам специалиста, у женщин нередко наблюдается железодефицитная анемия, что связано с физиологическими особенностями. Поэтому прекрасной половине человечества следует более внимательно контролировать уровень железа в крови. Гречка может помочь восполнить нехватку этого минерала, так как она богата этим важным микроэлементом.

«Необходимо помнить, что растительное железо усваивается лишь на 8-18 процентов, в то время как гемовое (животное) железо усваивается на 15-35 процентов», — предостерегла эксперт.

Для улучшения усвоения железа нутрициолог рекомендует сочетать гречку со свежими овощами, фруктами и зеленью, которые содержат большое количество витамина С.

#питание #гречка #женщины #здоровье
