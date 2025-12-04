Baltijas balss logotype
Диетолог объяснила, чем покупные пельмени могут быть опасны для здоровья 0 447

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог объяснила, чем покупные пельмени могут быть опасны для здоровья

Регулярное употребление покупных пельменей негативно влияет на здоровье и может спровоцировать сердечные проблемы. Об этом сообщила врач-диетолог Антонина Стародубова.

 

По мнению специалиста, пельмени представляют собой аппетитное, но не совсем полезное блюдо. В 100 граммах продукта в среднем содержится 289 калорий. Кроме того, эксперт подчеркивает, что в составе популярных полуфабрикатов присутствует много соли и насыщенных жиров, которые следует ограничивать в рационе.

Врач утверждает, что калорийность пельменей значительно увеличивается при их обжаривании в масле или добавлении соусов, таких как майонез. В совокупности такие сочетания могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

«Важно помнить, что избыточное содержание критически важных нутриентов — пищевой соли и насыщенных жиров в рационе, а также переедание, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, гипертонии, ожирения и сахарного диабета второго типа», — пояснила диетолог.

Тем не менее, Стародубова не рекомендует полностью отказываться от любимого лакомства. Достаточно не злоупотреблять пельменями: иногда можно позволить себе 200-250 граммов полуфабрикатов.

Кроме того, врач советует варить, готовить на пару или запекать уже отваренные пельмени без добавления соли и жирных соусов.

Оставить комментарий

