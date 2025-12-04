Baltijas balss logotype
Какие яблоки более полезны: зеленые, красные или желтые? 0 197

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Врач-диетолог Марина Макиша подчеркнула, что яблоки с красной, желтой и оранжевой кожурой содержат больше полезных веществ. Это связано с тем, что в ярких фруктах содержится больше бета-каротина.

 

«Бета-каротин является мощным антиоксидантом. Он оказывает комплексное положительное воздействие на наш организм, в частности, благоприятно сказывается на зрении, мозге и сосудах.

Зеленые яблоки также полезны, однако в них содержится меньше бета-каротина.

Цветовые пигменты (бета-каротины) могут вызывать аллергию у некоторых людей, поэтому им рекомендуется употреблять именно зеленые яблоки», — отметила специалист.

Оставить комментарий

Видео