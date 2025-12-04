Baltijas balss logotype
Совершенная жареная картошка: секретный рецепт, который удивит всю вашу семью 0 548

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Совершенная жареная картошка: секретный рецепт, который удивит всю вашу семью

Жареный картофель может стать как доступным и простым вариантом для ужина, так и оригинальным гарниром для праздничного стола. Известный шеф-повар и телеведущий Джеймс Мартин поделился секретами приготовления идеальной жареной картошки.

 

По словам Джеймса Мартина, несмотря на широкую популярность картофеля и его повсеместное использование в кулинарии, немногим удается приготовить поистине вкусный гарнир. Метод, которым делится шеф-повар, позволяет достичь идеального баланса между пережаренной и чрезмерно мягкой картошкой.

«Праздники не за горами, сейчас самое время отточить навыки приготовления блюд для застолья. Жареная картошка должна быть хрустящей снаружи и умеренно мягкой внутри», — утверждает знаменитый Джеймс Мартин.

Этот рецепт он представил в одном из выпусков кулинарного шоу выходного дня на BBC «Субботняя кухня». Кулинар рекомендует заранее разогреть духовку до 200 градусов. Пока она нагревается, следует очистить 10 крупных картофелин от кожуры, нарезать их на кусочки и опустить в кипящую воду на 4-5 минут. Затем нужно слить воду и немного встряхнуть картошку.

«В глубокой жаропрочной форме растопите 50 граммов сала или растительного масла для жарки, добавьте картофель, посолите и готовьте до тех пор, пока картошка не начнет приобретать золотистый цвет. Это займет около 30 минут. Затем переверните кусочки картофеля и обжаривайте еще 20-30 минут, пока они снова не станут идеально золотисто-коричневыми. Готово!», — советует повар.

Джеймс Мартин также предлагает поэкспериментировать с вкусовыми нюансами. Он отмечает, что в масло можно добавить несколько зубчиков чеснока, веточки тимьяна или розмарина.

Оставить комментарий

