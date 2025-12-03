Документы о беглых нацистских преступниках, рассекреченные по указанию президента Аргентины Хавьера Милея, содержат полное досье Йозефа Менгеле, врача, ставившего в лагере уничтожения "Аушвиц" бесчеловечные опыты над заключенными и известного как "доктор смерть".

Как передает Fox News, аргентинским властям было известно, кем на самом деле является "беженец", прибывший в страну с итальянским паспортом на имя Хельмута Грегора в 1949 году и год спустя получивший вид на жительство. Они располагали сведениями о экономической деятельности, им было известно, что он пользуется финансовой поддержкой отца.

В 1956 году Менгеле почувствовал себя настолько в безопасности, что сменил имя на настоящее, запросив копию свидетельства о рождении в посольстве ФРГ в Буэнос-Айресе. Однако, когда в 1959 году Германия обратилась к Аргентине с официальным запросом об экстрадиции, он был отвергнут как политически мотивированный.

При этом у властей Аргентины было подробнейшее досье на Менгеле, включавшее копии иностранных паспортов под вымышленными именами, фотографии подозреваемых сообщников, отчеты о расследовании, переписку аргентинских и иностранных следователей, данные о пересечении границы.

"Досье демонстрирует проблематику взаимодействия Аргентины с западными демократиями, бюрократический хаос, отсутствие понимания серьезности нацистских преступлений, неготовность руководства бороться с глубоким проникновением нацистов в социальную и политическую ткань страны", – отмечается в публикации.

Собиравшие сведения о Менгеле ведомства не вели обмен информацией, даже когда принималось решение о тех или иных действиях, они были запоздалыми. Когда Менгеле все же был допрошен, то признался, что был врачом и состоял в СС, однако заявил, что занимался антропологическими исследованиями в Чехословакии.

Тем не менее, под страхом разоблачения нацистский преступник переехал в Парагвай, где у власти находился Альфредо Стресснер – его земляк, а позже – в Бразилию. Он скончался в 1979 году и был похоронен под именем Вольфганг Герхард. В 1985 тело было эксгумировано и идентифицировано как принадлежащее Менгеле. В 1992 году анализ ДНК это подтвердил.

Также он смог вновь побывать в Европе, а точнее в Швейцарии, как турист, причем использовал в поездке свое настоящее имя.

Французский писатель и журналист Оливье Гез в своей книге рассказывает, как Йозефу Менгеле удалось бежать из Европы после его отвратительной роли «доктора» в Холокосте, за которую его прозвали Ангелом Смерти. Исторический бестселлер «Исчезновение Йозефа Менгеле» также интересен тем, что там говорится о Швейцарии.

Ясности относительно того, имеется ли какая-то связь между Менгеле и Швейцарией, долгое время не существовало. На этот счет ходило немало слухов и домыслов. Остается надеяться, что новая публикация на эту тему прольет свет на события. В прошлом несколько швейцарских депутатов уже выдвигали парламентские предложения, с тем чтобы узнать больше об эпохе, когда в Швейцарии могли бывать нацистские преступники.