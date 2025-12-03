Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китайский бомж веселился в ночных клубах за счет богатых женщин 0 290

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Малоимущему стало скучно, и он решил развлечься.

Малоимущему стало скучно, и он решил развлечься.

Во время личных встреч он показывал стопки ненастоящих банкнот.

Бездомный житель Китая обманом убедил несколько женщин содержать его, покупать ему дорогую одежду и смартфоны последних моделей, а также оплачивая его походы в дорогие рестораны. Примечательно, что он при этом выдавал себя за состоятельного владельца ночного клуба.

Как сообщает издание South China Morning Post, в августе в полицию обратилась жительница Шанхая Лю Цянь (имя изменено). Она утверждала, что ее обманул 36-летний мужчина по фамилии Чэнь, который выдавал себя за владельца ночного клуба. Он пообещал заплатить ей 3,5 тысячи юаней (около 500 долларов) за то, что она будет сопровождать его при посещении ресторанов и других развлекательных заведений.

Мужчина пришел домой к Лю Цянь с чёрным пакетом, в котором, как он утверждал, было около 50-60 тысяч юаней (семь – восемь тысяч долларов). Он сказал, что этой суммы будет достаточно, чтобы компенсировать расходы и покрыть будущие траты. Когда Чэнь отошел, то женщина решила заглянуть в пакет и увидела, что деньги в нём фальшивые.

Мошенник был задержан и вскоре арестован. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник использовал для мошенничества поддельный аккаунт в социальных сетях. Там он лица «специального агента» предлагал кандидаткам крупные суммы денег за сопровождение. Во время личных встреч он показывал стопки ненастоящих банкнот, которые используют в банках для обучения сотрудников, а заплатить он обещал потом.

В ходе расследования выяснилось, что Чэнь часто посещал высококлассные заведения - каждый раз в сопровождении разных спутниц. Он заставлял их платить за еду, напитки, отели и такси, и показывал большие пачки денег. Женщины охотно платили, считая Чэня состоятельным человеком. Кроме того, как выяснили следователи, его жертвы покупали ему дорогую одежду и смартфоны последних моделей. Когда они понимали, что их обманывали, то Чэнь уже исчезал.

Расследование показало, что Чэнь обманул пять женщин. В статье отмечается, что если мошеннику не удавалось быстро найти новую жертву, то из-за финансовых трудностей он ночевал на скамейках в парках.

Читайте нас также:
#мошенничество #социальные сети #женщины #обман #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не верили, что он выживет: очевидцы из Саркандаугавы о сбежавшем после аварии водителе
Изображение к статье: В Шкиротаве стреляли из автомата? Свидетель говорит: этот звук ни с чем не спутаешь
Изображение к статье: Выпрыгнул из кустов, напал и изнасиловал. Завершено расследование сексуального нападения в Вентспилсе
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео