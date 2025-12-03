Бездомный житель Китая обманом убедил несколько женщин содержать его, покупать ему дорогую одежду и смартфоны последних моделей, а также оплачивая его походы в дорогие рестораны. Примечательно, что он при этом выдавал себя за состоятельного владельца ночного клуба.

Как сообщает издание South China Morning Post, в августе в полицию обратилась жительница Шанхая Лю Цянь (имя изменено). Она утверждала, что ее обманул 36-летний мужчина по фамилии Чэнь, который выдавал себя за владельца ночного клуба. Он пообещал заплатить ей 3,5 тысячи юаней (около 500 долларов) за то, что она будет сопровождать его при посещении ресторанов и других развлекательных заведений.

Мужчина пришел домой к Лю Цянь с чёрным пакетом, в котором, как он утверждал, было около 50-60 тысяч юаней (семь – восемь тысяч долларов). Он сказал, что этой суммы будет достаточно, чтобы компенсировать расходы и покрыть будущие траты. Когда Чэнь отошел, то женщина решила заглянуть в пакет и увидела, что деньги в нём фальшивые.

Мошенник был задержан и вскоре арестован. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник использовал для мошенничества поддельный аккаунт в социальных сетях. Там он лица «специального агента» предлагал кандидаткам крупные суммы денег за сопровождение. Во время личных встреч он показывал стопки ненастоящих банкнот, которые используют в банках для обучения сотрудников, а заплатить он обещал потом.

В ходе расследования выяснилось, что Чэнь часто посещал высококлассные заведения - каждый раз в сопровождении разных спутниц. Он заставлял их платить за еду, напитки, отели и такси, и показывал большие пачки денег. Женщины охотно платили, считая Чэня состоятельным человеком. Кроме того, как выяснили следователи, его жертвы покупали ему дорогую одежду и смартфоны последних моделей. Когда они понимали, что их обманывали, то Чэнь уже исчезал.

Расследование показало, что Чэнь обманул пять женщин. В статье отмечается, что если мошеннику не удавалось быстро найти новую жертву, то из-за финансовых трудностей он ночевал на скамейках в парках.