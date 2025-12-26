Baltijas balss logotype
Трихолог выделила главные ошибки при сушке волос феном

Дом и сад
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трихолог выделила главные ошибки при сушке волос феном

Фен для волос значительно ускоряет процесс высушивания и упрощает укладку локонов даже в домашних условиях. Важно лишь правильно направлять теплый воздух, чтобы закрывать чешуйки. Это позволит сделать волосы более ухоженными, гладкими и блестящими.

 

При разумном использовании фен не способен навредить волосам, даже если применять его ежедневно. Тем не менее, существуют ошибки, которые могут негативно сказаться на здоровье прядей и кожи головы. О них рассказала врач-косметолог, трихолог Анастасия Курская.

Ошибка первая: использование недорогих фенов

Не все фены обеспечивают сушку без последствий. Эти устройства можно условно разделить на три категории по ценовому сегменту:

бюджетные,
средние,
профессиональные модели.

Ключевым показателем качества сушки волос является скорость воздушного потока. Чем выше этот показатель, тем безопаснее и эффективнее сушка. Использование дешевых фенов не рекомендуется, так как они имеют низкую скорость потока и сушат волосы за счет высокой температуры. Это приводит к перегреву и серьезному повреждению структуры прядей. Кроме того, существует риск легкого ожога кожи головы.

Ошибка вторая: неправильное время и продолжительность сушки волос

После мытья пряди следует аккуратно промокнуть полотенцем, завернуть их и дать немного подсохнуть. Не стоит держать волосы в полотенце более 5 минут, чтобы они не потеряли влагу. В противном случае пряди станут неэластичными, будут пушиться и плохо укладываться.

Продолжительность сушки зависит от длины, густоты и структуры волос. Очевидно, что чем длиннее и гуще волосы, тем дольше потребуется работать с феном. В среднем процесс должен занимать от 10 до 30 минут, чтобы избежать пересушивания прядей.

Ошибка третья: использование высоких температур

Некоторые полагают, что чем горячее воздух, тем быстрее можно высушить или уложить волосы. Однако это также может повредить локоны. Лучше применять средний температурный режим и высокую мощность воздушного потока. Не забывайте, что кожу головы тоже нужно защищать от слишком горячего воздуха. Вам должно быть комфортно во время укладки волос феном.

Ошибка четвертая: слишком близкое расположение фена к волосам

Не рекомендуется держать фен слишком близко к волосам. Оптимальное расстояние — 15-20 сантиметров от головы. Чем ближе вы располагаете фен, тем сильнее перегреваете и повреждаете волосы. Частое использование фена на близком расстоянии может привести к пересушиванию кожи головы.

Ошибка пятая: игнорирование термозащитных средств

Обязательно используйте защитные средства для волос при термических укладках, даже если просто сушите пряди феном. Наносите защиту на чистые влажные волосы перед процедурой.

Термозащитная косметика доступна для каждого типа и структуры волос. Она представлена в различных форматах: лосьоны, флюиды, пенки, спреи, гели, масла, воски и т. д. Эти средства значительно защищают структуру волос от воздействия теплого воздуха.

Кроме того, термозащитные средства улучшают качество укладки, придавая волосам блеск и легкий приятный аромат. Особенно важно использовать такую косметику при сложных укладках, например, при вытягивании прядей с помощью круглой щетки или создании прикорневого объема. Термозащита также помогает дольше сохранять цвет окрашенных волос.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
