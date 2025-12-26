Вероятность добиться окончания войны в Украине в 2026 году выше, чем она была в этом году, такое мнение агентству LETA высказал директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Том Ростокс, пишет LETA.

Он подчеркнул, что нельзя с уверенностью утверждать, что война завершится в 2026 году, однако возможности для этого значительно больше, чем в текущем году, и этому есть несколько причин. Эксперт пояснил, что международным переговорам о прекращении войны требуется время, поскольку они сложны не только из-за кардинально различающихся позиций воюющих сторон, но и потому, что в ходе переговоров необходимо найти решения сложных проблем.

Ростокс акцентировал, что стороны, вовлеченные в конфликт, все больше устают от войны. Кроме того, в течение 2026 года могут обостриться проблемы в российской экономике, что способно усилить давление на президента России с целью завершения войны, несмотря на то, что цели «специальной военной операции» не достигнуты. Он добавил, что осенью следующего года в США пройдут промежуточные выборы, поэтому на действия США могут повлиять как повороты предвыборной кампании, так и результаты голосования в ноябре.

Отвечая на вопрос, может ли в ближайшие шесть месяцев измениться политика Запада в отношении Украины — за счет усиления или ослабления поддержки, — директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны отметил, что «правила игры» в части поддержки Украины сейчас достаточно ясны и, вероятнее всего, не изменятся.

Он рассказал, что США предоставляют Украине разведывательную информацию и продают оружие Европе, которая затем передает его в распоряжение Украины. В свою очередь европейские страны почти полностью обеспечивают военную и экономическую помощь Украине и стремятся наращивать собственные военные возможности и потенциал оборонной промышленности. По мнению Ростокса, могут измениться отдельные нюансы этого распределения ролей, но не его суть.

На вопрос о том, в какой момент закулисное давление США в пользу мира может превратиться в политический фактор, влияющий на решения Украины и Европы, эксперт подчеркнул, что США обладают огромным влиянием на действия европейских государств и Украины. Он обратил внимание на то, что по сути именно США ведут дипломатический процесс, что дает им значительные преимущества в отношениях с европейскими союзниками и Украиной. По оценке Ростокса, важной целью для европейских стран и Украины в 2026 году станет снижение зависимости от США, что обеспечит им большую самостоятельность в принятии решений.

Говоря о том, что для России в ближайшие полгода будет важнее — реальный прогресс на фронте или создание впечатления такого прогресса, — Ростокс подчеркнул, что Россия стремится добиться именно реального продвижения. Если же это не удается, тогда цель — создать видимость прогресса. Он пояснил, что у этого есть как стратегические цели, в том числе влияние на международный переговорный процесс по прекращению войны, так и организационные, корыстные мотивы — стремление вооруженных сил России выдать желаемое за действительное, поскольку от этого зависят благосклонность политического руководства, карьерные повышения и награды.

В ноябре США предложили мирный план, предусматривающий передачу Украине под контроль России тех частей Донецкой и Луганской областей, которые она еще не контролирует. Донецкая и Луганская области, а также Крым были бы признаны де-факто территориями под контролем России, а в Донбассе была бы создана демилитаризованная зона. В Запорожской и Херсонской областях, которые Россия объявила своей территорией, но полностью не контролирует, линия фронта была бы заморожена. Российские войска должны были бы покинуть занятые территории в других областях Украины.

Отвечая на вопрос, какое решение Украине будет труднее всего принять в ближайшие шесть месяцев в случае усиления внешнего давления, Ростокс подчеркнул, что самые тяжелые решения связаны с территориальными вопросами в Донбассе. Он отметил, что Украина однозначно не хотела бы в конце войны поддаться давлению и согласиться на принцип «территория в обмен на мир».

По его мнению, это создало бы впечатление, что Украина проиграла войну, если ей пришлось бы пойти на такие уступки. Ростокс также считает, что это ухудшило бы возможности Украины защищаться от потенциальной российской агрессии в будущем. Он подчеркнул, что важны и другие вопросы, например, о гарантиях безопасности со стороны США или Запада.

"Было бы плохо, если бы Украине пришлось уступить и согласиться на нечеткие гарантии безопасности на случай, если Россия в будущем возобновит агрессию", — подчеркнул директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны.

Ранее сообщалось, что в декабре США предложили новый формат переговоров с Украиной и Россией, однако договоренности о мире или перемирии достигнуто не было. Отдельными предметами спора остаются стремление России сохранить или расширить контроль над оккупированными территориями и требование Украины четких гарантий безопасности, которые Киев считает предварительным условием любого долгосрочного мира.