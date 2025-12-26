Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сделать сельдь под шубой более полезной - простой совет 0 332

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать сельдь под шубой более полезной - простой совет

Селедка под шубой — это классическое блюдо. Его рецепт основывается на недорогих, простых и доступных ингредиентах. Врач-диетолог Ольга Александрова рассказала, насколько оно соответствует принципам здорового питания.

 

Основным полезным компонентом этого салата является селедка, которая является источником рыбьего жира и омега-3 жирных кислот, а также витаминов D и группы B. В то же время, наибольший вред представляют соль в селедке и майонез. Чтобы сделать это блюдо более полезным, рекомендуется сократить количество обоих ингредиентов. Достаточно использовать лишь верхний слой майонеза. Селедку можно предварительно вымочить перед добавлением в салат или использовать малосоленую рыбу.

Рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

2 свеклы,
2 моркови,
3-4 картофелины,
3 яйца,
250 г селедки,
половина луковицы,
майонез.

Отварите и очистите овощи и яйца.
Очистите лук.
Нарежьте все ингредиенты небольшими кубиками.
Подготовьте и нарежьте селедку.
Выложите слоями картошку, лук, селедку, морковь, яйца и свеклу. Каждый слой следует покрывать майонезом, верхний слой также должен быть с майонезом.
Поставьте салат в холодильник на 2-3 часа.
После настаивания его можно подавать к столу.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Международный день шоколадных конфет: как правильно выбрать сладости
Изображение к статье: Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко?
Изображение к статье: Продукты, способствующие улучшению памяти
Изображение к статье: Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео