Селедка под шубой — это классическое блюдо. Его рецепт основывается на недорогих, простых и доступных ингредиентах. Врач-диетолог Ольга Александрова рассказала, насколько оно соответствует принципам здорового питания.

Основным полезным компонентом этого салата является селедка, которая является источником рыбьего жира и омега-3 жирных кислот, а также витаминов D и группы B. В то же время, наибольший вред представляют соль в селедке и майонез. Чтобы сделать это блюдо более полезным, рекомендуется сократить количество обоих ингредиентов. Достаточно использовать лишь верхний слой майонеза. Селедку можно предварительно вымочить перед добавлением в салат или использовать малосоленую рыбу.

Рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

2 свеклы,

2 моркови,

3-4 картофелины,

3 яйца,

250 г селедки,

половина луковицы,

майонез.

Отварите и очистите овощи и яйца.

Очистите лук.

Нарежьте все ингредиенты небольшими кубиками.

Подготовьте и нарежьте селедку.

Выложите слоями картошку, лук, селедку, морковь, яйца и свеклу. Каждый слой следует покрывать майонезом, верхний слой также должен быть с майонезом.

Поставьте салат в холодильник на 2-3 часа.

После настаивания его можно подавать к столу.