Селедка под шубой — это классическое блюдо. Его рецепт основывается на недорогих, простых и доступных ингредиентах. Врач-диетолог Ольга Александрова рассказала, насколько оно соответствует принципам здорового питания.
Основным полезным компонентом этого салата является селедка, которая является источником рыбьего жира и омега-3 жирных кислот, а также витаминов D и группы B. В то же время, наибольший вред представляют соль в селедке и майонез. Чтобы сделать это блюдо более полезным, рекомендуется сократить количество обоих ингредиентов. Достаточно использовать лишь верхний слой майонеза. Селедку можно предварительно вымочить перед добавлением в салат или использовать малосоленую рыбу.
Рецепт
Для приготовления вам понадобятся:
2 свеклы,
2 моркови,
3-4 картофелины,
3 яйца,
250 г селедки,
половина луковицы,
майонез.
Отварите и очистите овощи и яйца.
Очистите лук.
Нарежьте все ингредиенты небольшими кубиками.
Подготовьте и нарежьте селедку.
Выложите слоями картошку, лук, селедку, морковь, яйца и свеклу. Каждый слой следует покрывать майонезом, верхний слой также должен быть с майонезом.
Поставьте салат в холодильник на 2-3 часа.
После настаивания его можно подавать к столу.
