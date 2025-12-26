Седина может проявиться даже у молодых людей. В некоторых случаях это естественный процесс, в других — признак заболеваний. Как разобраться в причинах ранней седины?

Об этом рассказала врач-эндокринолог Юлия Сидоркина.

Цвет волос определяется меланином — пигментом, который вырабатывается в клетках меланоцитах, расположенных в волосяных фолликулах. Когда выработка меланина прекращается, волосы теряют свой цвет и становятся седыми.

С возрастом уровень выработки меланина снижается, поэтому седые волосы становятся признаком естественных возрастных изменений. Обычно первая седина появляется в возрасте 25-30 лет. Для монголоидной и европеоидной рас можно считать ранней сединой появление седых волос до 25 лет, а для негроидной — до 30 лет.

Считается, что мужчины начинают седеть раньше женщин. У мужчин первые седые волосы появляются в области бороды и висков, у женщин — в затылочной и теменной зонах.

Что может вызвать раннюю седину?

К основным причинам относятся гормональные нарушения (проблемы с функцией щитовидной железы и гипофиза), заболевания пищеварительной системы, аутоиммунные болезни, а также дефицит витаминов и микроэлементов (таких как цинк, медь, железо, кальций, витамины группы В и витамин D). Повышенная потребность в этих веществах может возникнуть во время беременности и лактации, а также при приеме некоторых лекарств, влияющих на обмен витаминов и микроэлементов.

Неблагоприятная экологическая обстановка (длительное воздействие электромагнитных волн или ультрафиолета), работа на вредных производствах или в сложных климатических условиях также могут спровоцировать раннюю седину.

Недостаток белка негативно сказывается на выработке меланина, поэтому ранняя седина может быть следствием строгих диет или вегетарианства.

Может ли стресс быть причиной ранней седины?

Во время стресса в кровь выбрасываются гормоны кортизол и адреналин, что приводит к спазму сосудов и ухудшению кровообращения, а также питания волосяных фолликулов. Стресс также способствует образованию свободных радикалов, которые повреждают меланоциты.

Когда ранняя седина считается нормой?

Генетика играет важную роль в развитии седины. Поэтому ранние седые волосы являются нормой для тех, чьи родители поседели в молодом возрасте.

Как предотвратить появление седины?

Важно обеспечивать полноценный сон (не менее 7 часов), заниматься физической активностью и придерживаться сбалансированного питания (в рационе должно быть достаточное количество белка). Рекомендуется употреблять продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами и витаминами группы В (молочные продукты, мясо, морепродукты, рыба, орехи, авокадо, льняное и оливковое масло). Также следует пить достаточное количество воды.