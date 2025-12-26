Baltijas balss logotype
Надаль: «Работа тренером сейчас не вписывается в мою жизнь» 0 83

Спорт
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Надаль: «Работа тренером сейчас не вписывается в мою жизнь»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль заявил, что пока не планирует работать тренером.

«Работа тренером сейчас не вписывается в мою жизнь. Стать когда-нибудь капитаном сборной на Кубке Дэвиса? Почему бы и нет? Мне это может понравиться, а может и нет. Я только недавно вышел на пенсию. Еще слишком рано об этом думать. Я с уважением отношусь к жизненным процессам и адаптации. Сейчас не время об этом думать», — приводит слова Надаля AS.

Также 39-летний испанец отметил, что не готов пока к постоянным поездкам по турнирам, так как хочет проводить больше времени с семьей.

Надаль осенью 2024 года завершил профессиональную карьеру.

На счету испанского теннисиста 22 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе он рекордные 14 побед на «Ролан Гаррос». Надаль выиграл за карьеру 92 титула и 209 недель занимал первое место в рейтинге ATP.

#теннис #спорт #семья #Рафаэль Надаль
