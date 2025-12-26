С приходом зимы мы не только обновляем гардероб и косметические средства, но и должны уделять внимание уходу за зубами. О том, как зимняя погода влияет на здоровье полости рта, рассказывает хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Зимой наш организм требует особой защиты. Основной способ обеспечить её – это вести здоровый образ жизни, правильно питаться и следить за балансом необходимых микроэлементов. Все это способствует укреплению иммунной системы, как общей, так и местной (в полости рта). Поддержание местного иммунитета крайне важно, ведь врачи утверждают, что полость рта является «входными воротами» для различных инфекций.

Укрепление местного иммунитета

Научные исследования не подтвердили возможность «укрепления» иммунитета с помощью приема каких-либо таблеток. По сути, многие «иммуномодулирующие» препараты скорее действуют как плацебо, чем как эффективные средства. Поэтому более разумно не пытаться поднять низкий иммунитет, а предотвратить его падение.

«Что необходимо для здоровья полости рта? В первую очередь – кальций, фтор и фосфор», – отмечает Дахкильгов. – «Для укрепления твердых тканей зубов стоматологи применяют методики реминерализации, нанося на эмаль зубов специальные гели или лаки, содержащие эти элементы. Также стоматолог может рекомендовать пасты, ополаскиватели и другие средства ухода с кальцием и фтором – естественно, по показаниям. Реминерализация помогает укрепить зубную эмаль и предотвратить кариес. Кариозный зуб является источником постоянного воспаления в полости рта, что, безусловно, снижает местный иммунитет, а это нежелательно в зимний и осенний периоды.

Диета для здоровья полости рта

Для красивой и здоровой улыбки нужны не только кальций и фтор. Важную роль играют витамины С, D и К. Витамин К регулирует обмен кальция, помогая организму направлять его туда, где он необходим (в кости и зубы), предотвращая его накопление в тканях, где он может нанести вред (например, в кровеносных сосудах, которые могут кальцинироваться и становиться хрупкими). Источниками витамина К являются зелень, белокочанная и цветная капуста, брокколи, оливковое масло, творог и молоко. Увеличить уровень этого витамина в организме помогут пшеничные отруби, злаки и фрукты: киви, бананы и авокадо.

Витамин D также необходим для усвоения кальция – наш организм синтезирует его самостоятельно под воздействием солнечных лучей. К сожалению, в нашем климате с солнечными днями не всегда все в порядке, поэтому для поддержания достаточного уровня витамина D стоит обратиться к терапевту, сдать анализ крови на содержание этого вещества, после чего врач подберет витаминный комплекс в нужной дозировке.

Наконец, витамин С очень полезен для десен и мягких тканей полости рта. Классический пример – цинга, которая возникала у моряков из-за нехватки аскорбиновой кислоты, проявлявшаяся в кровоточивости десен, воспалительных процессах и потере зубов. Витамин С можно получить из цитрусовых, шиповника, сладкого перца и ягод (смородина, облепиха), а также из фруктов (яблоки, ананасы). Полезны в этом отношении также петрушка, укроп, брюссельская, белокочанная или цветная капуста и помидоры.

Чистота – залог здоровья!

Иммунная система должна бороться с вредоносными агентами, проникающими в организм, такими как вирусы и бактерии. Она активно работает, особенно в осенне-зимний период. Однако уже существующие инфекционные и воспалительные процессы могут ослабить иммунитет. Это касается и полости рта – кариес, болезни десен и кисты не способствуют укреплению местного иммунитета.

Одним из лучших методов профилактики кариеса и заболеваний полости рта является гигиена. Основой является домашний уход. Осенью полезно посетить стоматолога-гигиениста, который проведет профилактический осмотр и подберет наиболее подходящие средства для ухода за полостью рта.

Гигиенисты также выполняют комплексную профессиональную чистку зубов. Она включает ультразвуковую обработку, которая удаляет твердые отложения над- и поддесневого налета, процедуру Air Flow для удаления мягкого налета, полировку и реминерализацию эмали. Проходить такую процедуру осенью полезно – её эффект сохранится на полгода при условии регулярного домашнего ухода.

Профессиональная гигиена помогает избавиться от налета и остатков пищи, которые являются основным источником питания для кариесогенных бактерий. Зубная щетка не всегда может удалить налет и остатки пищи из труднодоступных мест, особенно из-под десен. Удаляя налет, стоматолог снижает риски кариеса и заболеваний десен.

Эстетика и здоровье

Известно, что отбеливание зубов – это эстетическая процедура, улучшающая цвет зубов. Однако многие сомневаются в её влиянии на здоровье полости рта. Не вредит ли эта процедура зубным тканям? Химические составы, воздействующие на эмаль, могут вызывать опасения. Тем не менее, не все так однозначно.

«Существует такой вид процедуры, как лазерное отбеливание, при котором гель с отбеливающим веществом активируется лазерным лучом», – поясняет эксперт. – «Кариесогенные бактерии не переносят лазерное излучение и погибают при его воздействии. Поэтому, если вы хотите совместить приятное с полезным, можно записаться на профессиональную гигиену и процедуру лазерного отбеливания, предварительно пройдя осмотр, чтобы стоматолог убедился в отсутствии противопоказаний. Такой комплекс процедур поможет укрепить здоровье зубов в холодный сезон и улучшить цвет вашей улыбки».