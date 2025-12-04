Baltijas balss logotype
«Те, кто не работает, в основном спились». Трагедия в Екабпилсе заставила многих заговорить

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
ФОТО: скриншот видео TV3
ФОТО: скриншот видео TV3

В Екабпилсе вспыхнул пожар в одноэтажном деревянном доме, где проживали двое мужчин — одного спасли пожарные, другой погиб. Жизнь обоих в этом заброшенном доме была полна трудностей и опасных ситуаций, сопровождаемых алкоголем. Тем не менее местные жители вспоминают погибшего с теплотой, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Жители улицы Пастас проснулись около четырёх утра — загорелся деревянный дом соседей. Получив вызов, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Горели бытовые отходы и межэтажное перекрытие. До прибытия ГПСС один из жильцов был спасён и передан медикам. Однако, обследуя задымлённые помещения, пожарные обнаружили второго мужчину, которому, к сожалению, медики уже не смогли помочь — он скончался.

Два друга проживали в этом доме вместе с собакой. Пламя унесло жизни не только одного из мужчин, но и их четвероногого друга. Сам дом не принадлежал мужчинам, и официального договора аренды у них не было — их пребывание там связано с необычной историей.

Дом когда-то принадлежал женщине, которая позволила обоим мужчинам у себя жить. После её смерти наследники по доброй воле позволили друзьям остаться. Со временем дом оказался заброшенным. Во дворе — груды мусора, внутри ситуация не лучше. По словам соседей, всё это было «бомбой замедленного действия».

«К тому всё и шло. Отопления как такового не было, обогрева не было — все печки внутри были разобраны. Вот и результат», — говорит соседка.

Деревянная постройка была полна возможных очагов возгорания и горючих материалов — пожар мог начаться от чего угодно. Местные рассказывают, что дымоходы в доме не работали, и последние годы оба жильца согревались как могли — дровами и алкоголем. Борьба с огнём в этом доме уже не была чем-то новым.

Одна соседка отмечает, что это уже четвёртый пожар в этом здании. «В прошлый раз они тащили друг друга из огня. Начнут курить, выпивают», — добавляет другая жительница.

«Те, кто не работает, в основном спиваются. Семьи у них не было», — говорит ещё одна местная жительница.

Выживший, по словам местных, сейчас восстанавливается в больнице. А погибшего соседи вспоминают с добротой — никто не может сказать о нём плохого слова.

«Да, он пил, но был порядочным человеком, так сказать. Никогда не говорил грубостей и так далее. Помогал мне. Такой довольно приятный мужик», — говорит соседка и подумывает посетить похороны покойного.

Государственная полиция продолжает расследование в рамках начатого уголовного процесса.

TV3

#пожар #алкоголь #трагедия #спасатели
