Известный экономист Улдис Осис отреагировал на "провал" инициативы Алвиса Херманиса изменить избирательную систему. Экономист на своей страничке в социальной сети facebook отметил, что проблема намного глубже, чем просто неэффективная система выборов и переход на одномандатные округа едва ли поможет кардинально улучшить нашу демократию и тем более - экономическую ситуацию.

Инициатива Алвиса Херманиса о переходе на смешанную или мажоритарную избирательную систему (кадровые выборы) была очень нужна. Это как зеркало недовольства латвийского общества. Однако главный аргумент скептицизма — действительно ли изменение избирательной системы решило бы структурные государственные проблемы — остается открытым.

Глубже анализируя ситуацию в Латвии, видно, что качество политики в стране тесно связано с экономической стагнацией и социальным расслоением.

Нынешняя пропорциональная избирательная система способствует «политике списков», при которой избиратель часто голосует за партийный бренд, а не за конкретного человека. Это создает ситуацию, при которой депутаты чувствуют ответственность перед руководством партии, а не перед избирателями. Даже если инициированная Херманисом система улучшит «качество» депутатского состава (более известные, локально авторитетные лидеры), она не решит политическую фрагментацию Сейма.

Самая большая проблема латвийской политики — неспособность договориться о долгосрочных целях, даже не совсем понять, какими они должны быть, поскольку создание коалиций между маленькими, идеологически похожими, но конфликтующими с точки зрения кадров партиями расходует всю энергию.

Поэтому в экономике усугубляется стагнация, замедление роста и отставание от соседей — давняя накопившаяся проблема Латвии.

Все это основано на структурных препятствиях: высокая налоговая нагрузка на рабочую силу, особенно в группе низких зарплат, слабый механизм привлечения инвестиций и бюрократические препятствия, особенно при согласовании строительства.

Вот этот вопрос - изменила бы его избирательная система? Ведь видно, что экономические и социальные решения принимаются не столько «плохими депутатами», сколько слабой исполнительной властью - министерствами, другими государственными органами и неправительственными организации, которые «регулируются» интересами, стоящими за финансистами партий. Без сильного, профессионального реформирования госуправления только изменение модели выборов не дало бы мгновенного толчка для роста.

Социальное неравенство и демографический кризис

поставила Латвию одним из лидеров Евросоюза по неравенству доходов. Социальная напряженность растет, она способствует опустошению регионов и «двухскоростная Латвия» (Рига против остальной страны) создает общую отчужденность от государственной власти.

Возвращаясь к избирательной системе - выборы кадров могли бы дать регионам более сильный голос в Сейме, однако есть риск, что это скорее будет способствовать «локальному эгоизму» (борьбе за бюджетные средства для своего края), поскольку нет уже стратегического видения развития страны.

Еще один важный аспект: в нынешних условиях любая дискуссия о фундаментальных изменениях Конституции оценивается и через призму стабильности. Но тут есть риск: мажоритарная система могла бы создать «местных правителей» и увеличить возможности популистов проникнуть во власть за счет одного харизматичного лидера, что в условиях нарастающей гибридной войны может быть опасно для безопасности страны.

Инициатива Херманиса не была провалом. Она показала, что проблемы Латвии гораздо глубже, это институциональные и содержательные, а не только связанные с выборами процедуры. Для решения экономической отсталости и социальной несправедливости необходимо не просто избрание «лучших людей», а видение развития страны, которое нынешняя раздробленная политическая элита не способна сформулировать вне зависимости от порядка выборов.

Виктор Гюго сказал: «революции готовят философы, реализуют фанатики, а их плодами наслаждаются жулики». Наверное, мы еще не перешли из эпохи жуликов в философский период. Тогда пора к этому приступать!"