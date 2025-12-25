Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Социальная напряженность растет...» 5 2836

Политика
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Социальная напряженность растет...»

Экономист прокомментировал неудавшийся эксперимент режиссера Херманиса.

Известный экономист Улдис Осис отреагировал на "провал" инициативы Алвиса Херманиса изменить избирательную систему. Экономист на своей страничке в социальной сети facebook отметил, что проблема намного глубже, чем просто неэффективная система выборов и переход на одномандатные округа едва ли поможет кардинально улучшить нашу демократию и тем более - экономическую ситуацию.

Инициатива Алвиса Херманиса о переходе на смешанную или мажоритарную избирательную систему (кадровые выборы) была очень нужна. Это как зеркало недовольства латвийского общества. Однако главный аргумент скептицизма — действительно ли изменение избирательной системы решило бы структурные государственные проблемы — остается открытым.

Глубже анализируя ситуацию в Латвии, видно, что качество политики в стране тесно связано с экономической стагнацией и социальным расслоением.

Нынешняя пропорциональная избирательная система способствует «политике списков», при которой избиратель часто голосует за партийный бренд, а не за конкретного человека. Это создает ситуацию, при которой депутаты чувствуют ответственность перед руководством партии, а не перед избирателями. Даже если инициированная Херманисом система улучшит «качество» депутатского состава (более известные, локально авторитетные лидеры), она не решит политическую фрагментацию Сейма.

Самая большая проблема латвийской политики — неспособность договориться о долгосрочных целях, даже не совсем понять, какими они должны быть, поскольку создание коалиций между маленькими, идеологически похожими, но конфликтующими с точки зрения кадров партиями расходует всю энергию.

Поэтому в экономике усугубляется стагнация, замедление роста и отставание от соседей — давняя накопившаяся проблема Латвии.

Все это основано на структурных препятствиях: высокая налоговая нагрузка на рабочую силу, особенно в группе низких зарплат, слабый механизм привлечения инвестиций и бюрократические препятствия, особенно при согласовании строительства.

Вот этот вопрос - изменила бы его избирательная система? Ведь видно, что экономические и социальные решения принимаются не столько «плохими депутатами», сколько слабой исполнительной властью - министерствами, другими государственными органами и неправительственными организации, которые «регулируются» интересами, стоящими за финансистами партий. Без сильного, профессионального реформирования госуправления только изменение модели выборов не дало бы мгновенного толчка для роста.

Социальное неравенство и демографический кризис

поставила Латвию одним из лидеров Евросоюза по неравенству доходов. Социальная напряженность растет, она способствует опустошению регионов и «двухскоростная Латвия» (Рига против остальной страны) создает общую отчужденность от государственной власти.

Возвращаясь к избирательной системе - выборы кадров могли бы дать регионам более сильный голос в Сейме, однако есть риск, что это скорее будет способствовать «локальному эгоизму» (борьбе за бюджетные средства для своего края), поскольку нет уже стратегического видения развития страны.

Еще один важный аспект: в нынешних условиях любая дискуссия о фундаментальных изменениях Конституции оценивается и через призму стабильности. Но тут есть риск: мажоритарная система могла бы создать «местных правителей» и увеличить возможности популистов проникнуть во власть за счет одного харизматичного лидера, что в условиях нарастающей гибридной войны может быть опасно для безопасности страны.

Инициатива Херманиса не была провалом. Она показала, что проблемы Латвии гораздо глубже, это институциональные и содержательные, а не только связанные с выборами процедуры. Для решения экономической отсталости и социальной несправедливости необходимо не просто избрание «лучших людей», а видение развития страны, которое нынешняя раздробленная политическая элита не способна сформулировать вне зависимости от порядка выборов.

Виктор Гюго сказал: «революции готовят философы, реализуют фанатики, а их плодами наслаждаются жулики». Наверное, мы еще не перешли из эпохи жуликов в философский период. Тогда пора к этому приступать!"

Читайте нас также:
#выборы #Латвия #реформы #мнение эксперта #экономика #демократия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
2
8
0
0
2

Оставить комментарий

(5)
  • Д
    Дед
    25-го декабря

    В латвийской системе нет ответственности правителей за принятые решения, это главная проблема Латвии. Любая власть предусматривает баланс властей. В Латвии нет баланса, есть захват власти и бесконтрольное воровство государственных ресурсов. Должна быть независимая структура власти, которая действительно осуществляет контроль за правящими. Как вариант, народно выбранный президент, которому подчиняются силовая структура, например, прокуратура.

    32
    3
  • JB
    Janis Berzin
    Дед
    25-го декабря

    Помечтай. Советы народных рабочих, крестьянских, солдатских депутатов взяли власть у буржуазного правительства в результате вооруженного восстания, революции. Иначе не бывает.

    18
    1
  • JB
    Janis Berzin
    25-го декабря

    "высокая налоговая нагрузка на рабочую силу, особенно в группе низких зарплат, слабый механизм привлечения инвестиций и бюрократические препятствия"- религиозная преклонение и слепая вера адепта "свободного рынка" что изменение этих настроек решит структурный и системный кризис. При общем капиталистическом кризисе это не работает, экономический спад -глобальный, а растущие количество войн и милитаризация экономики - то симптом и попытка выхода из кризиса привычным путём. 1-я и 2-я мировые начались после экономических кризисов и обострения противоречий.

    45
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го декабря

    Тогда пора к этому приступать! -- Для того чтобы приступить к этому переходу, необходимо образование большее, чем 4 класса хуторской сельской школы.

    42
    3
  • JB
    Janis Berzin
    Mr.FGJCNJK
    25-го декабря

    Веришь в лёгкие решения и не видел мерзавцев, воров, дураков, лентяев с с диплом высшего образования?

    39
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге прогнозируют ответ Путина и не верят, что Зеленский сможет договорится с Трампом
Изображение к статье: Политолог о правящих: «Они уже едва друг с другом разговаривают»
Изображение к статье: «Плохо знают латышский язык»: объявили о сборе штрафов и вынесении предупреждений
Изображение к статье: «Путина не любят!» В России выразили недовольство решением Риги под Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео